Beşiktaş'tan aile sorunlar nedeniyle ülkesi Fransa'ya giden Aboubakar için açıklama!

Geçtiğimiz haftalarda ailevi sebeplerden dolayı Fransa'ya giden Aboubakar için Siyah-Beyazlı kulüpten bir açıklama geldi.

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Kamerunlu golcünün Trabzonspor derbisinde oynayamayacağı aktarılmıştı, ancak yıldız golcü pazar idmanda yer alarak derbi mücadelesinde de sahadaki yerini alacak. Deneyimli golcü, teknik direktör Şenol Güneş'in en büyük kozu olacak. Beşiktaş, pazar günü saat 20.00'de Akyazı'da Trabzonspor'un konuğu olacak.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

''Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden futbolcumuz Vincent Aboubakar, İstanbul'a dönerek Futbol Takımımızın deplasmandaki Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda yer almıştır.''

