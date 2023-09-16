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Beşiktaş'tan aile sorunlar nedeniyle ülkesi Fransa'ya giden Aboubakar için açıklama!

16.09.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, ailevi sebeplerden dolayı Fransa'ya giden Vincent Aboubakar için açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Geçtiğimiz haftalarda ailevi sebeplerden dolayı Fransa'ya giden Aboubakar için Siyah-Beyazlı kulüpten bir açıklama geldi.

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Kamerunlu golcünün Trabzonspor derbisinde oynayamayacağı aktarılmıştı, ancak yıldız golcü pazar idmanda yer alarak derbi mücadelesinde de sahadaki yerini alacak. Deneyimli golcü, teknik direktör Şenol Güneş'in en büyük kozu olacak. Beşiktaş, pazar günü saat 20.00'de Akyazı'da Trabzonspor'un konuğu olacak.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

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''Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden futbolcumuz Vincent Aboubakar, İstanbul'a dönerek Futbol Takımımızın deplasmandaki Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda yer almıştır.''

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