Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer hamlesi! Galatasaray'ın eski yıldızı Denayer...

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer gündemi de ısınmaya başladı. Şenol Güneş ile oldukça iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş'ta da transfer temasları sıklaşırken sürpriz bir isim gündeme geldi.

G.SARAY'IN ESKİ YILDIZI

Özellikle sağ stopere transfer yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar'a menajerler tarafından eski Galatasaraylı Jason Denayer yeniden önerildi.

FENERBAHÇE'YE DE ÖNERİLMİŞTİ

Beşiktaş Denayer'le ilgili nihai kararını henüz vermezken, stoper arayışlarının da devam ettiği kaydedildi. Yıldız oyuncu ayrıca sezon öncesi ise adı Fenerbahçe ile anılmıştı. Jason Denayer, bu sezon Al Shabab ile 11 maçta görev yaptı.

