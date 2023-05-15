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Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer hamlesi! Galatasaray'ın eski yıldızı Denayer...

15.05.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun sonuna adım adım yaklaşılırken kulüpler yeni sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda. Transfer için kolları erken sıvayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer hamlesi! Galatasaray'ın eski yıldızı Denayer...

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer gündemi de ısınmaya başladı. Şenol Güneş ile oldukça iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş'ta da transfer temasları sıklaşırken sürpriz bir isim gündeme geldi.

G.SARAY'IN ESKİ YILDIZI

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Özellikle sağ stopere transfer yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar'a menajerler tarafından eski Galatasaraylı Jason Denayer yeniden önerildi.

FENERBAHÇE'YE DE ÖNERİLMİŞTİ

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Beşiktaş Denayer'le ilgili nihai kararını henüz vermezken, stoper arayışlarının da devam ettiği kaydedildi. Yıldız oyuncu ayrıca sezon öncesi ise adı Fenerbahçe ile anılmıştı. Jason Denayer, bu sezon Al Shabab ile 11 maçta görev yaptı.

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