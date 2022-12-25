Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı geldi! Okan Buruk'un istediği yıldızı Şenol Güneş kapıyor...

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı geldi. Yunus Akgün'ün performansından memnun kalmayan Okan Buruk, o mevkiye Türk bir kanat oyuncusu istiyordu. Fransa'da mutsuz olan Cengiz Ünder'i listesine alan Galatasaray'a büyük bir şok geldi.

BEŞİKTAŞ ARAYA GİRDİ

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı Cengiz Ünder transferinde Beşiktaş araya girerek oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Şenol Güneş'in siyah-beyazlılarda olmasından dolayı Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Cengin Ünder beklemeye geçti.

MARSİLYA İLE GÖRÜŞÜLECEK

Oyuncu ile anlaşan Beşiktaş şimdi Marsilya ile görüşecek. 1.5 yıllık kiralama teklifi yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, devre arasında Cengiz Ünder'i kadrosuna katmayı planlıyor.



