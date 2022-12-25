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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı geldi! Okan Buruk'un istediği yıldızı Şenol Güneş kapıyor...

25.12.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen Cengiz Ünder transferi mutsuz sonla bitmek üzere... Beşiktaş'ın bu transferde araya girdiği ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağladığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların Marsilya ile görüşmeleri başladığı da gelen haberler arasında...

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı geldi! Okan Buruk'un istediği yıldızı Şenol Güneş kapıyor...
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı geldi. Yunus Akgün'ün performansından memnun kalmayan Okan Buruk, o mevkiye Türk bir kanat oyuncusu istiyordu. Fransa'da mutsuz olan Cengiz Ünder'i listesine alan Galatasaray'a büyük bir şok geldi.

BEŞİKTAŞ ARAYA GİRDİ

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Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı Cengiz Ünder transferinde Beşiktaş araya girerek oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Şenol Güneş'in siyah-beyazlılarda olmasından dolayı Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Cengin Ünder beklemeye geçti.

MARSİLYA İLE GÖRÜŞÜLECEK

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Oyuncu ile anlaşan Beşiktaş şimdi Marsilya ile görüşecek. 1.5 yıllık kiralama teklifi yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, devre arasında Cengiz Ünder'i kadrosuna katmayı planlıyor.


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Okan Buruk Cengiz Ünder Şenol Güneş Marsilya beşiktaş galatasaray buruk

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