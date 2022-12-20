Beşiktaş'tan Galatasaraylı taraftarları çileden çıkaracak hamle! Marcao için yaptıkları teklif kabul edildi bile...

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın yolunu tutmuştu. İspanyol temsilcisine transfer olduğu günden bu yana şanssızlıkların yakasını bırakmadığı Brezilyalı stoper yine talihsiz bir an yaşadı.

Sevilla'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Marcao'nun sakatlandığı ve sahalardan uzun bir süre uzak kalacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ DÜĞMEYE BASTI! TEKLİF KABUL EDİLDİ

İspanyol basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlılar Sevilla ile temas kurdu. Marcao'nun son durumunu soran Beşiktaşlı yetkililer Ocak ayından sezon sonuna kadar Marcao'yu kiralamak istediklerini açık olarak dile getirdi.

SEVILLA TEKLİFİ KABUL ETTİ

Kadrosunda şu an için düşünmediği Marcao için gelen teklifi kabul eden Sevilla, topu yıldız oyuncuya attı. Marcao'nun kararına göre hareket edecek Beşiktaş ise şimdilik beklemeye geçti.



