Beşiktaş'tan Galatasaray maçı öncesi TFF'ye göndermeli açıklama! "Siz getirmediniz, biz getirdik"

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi dikkat çeken bir yabancı hakem açıklaması yaptı.

"SİZ GETİRMEDİNİZ BİZ GETİRDİK"

Siyah beyazlılar, derbi öncesi Urs Meier'i karşılaşmada yaşanacak tartışmalı pozisyonları değerlendirmesi için İstanbul'a getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier, Tüpraş Stadyumu'nda. Urs Meier, derbinin kritik pozisyonlarını analiz edecek ve anlık olarak buradan paylaşacağız. Meier, maçın ardından Beşiktaş Youtube kanalında da yorumlarıyla sizlerle olacak" ifadeleri kullanıldı.