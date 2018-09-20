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Beşiktaş'tan Oliver Giroud hamlesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.09.2018 09:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş Yönetimi, ara transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladı. İlk olarak takıma yeni bir forvet kazandırmak için girişimlerde bulunan siyaz beyazlı takımın, İngiltere Premier Lig devi Chelsea’nin Fransız golcüsü Oliver Giroud’un peşinde olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan Oliver Giroud hamlesi

Beşiktaş'ta beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Alvaro Negredo’yla yollar geçen gün resmen ayrılmıştı. İspanyol futbolcunun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr’a gitmesi sonrasında yönetim, Ocak ayındaki ara transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı.

Hücum hattını dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek için çalışma başlatan Kara Kartal’ın, bu doğrultuda ilk adayı İngiltere Premier Lig’den bulduğu ortaya çıktı. Yönetimin, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin Fransız golcüsü Oliver Giroud’un peşinde olduğu öğrenildi.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki isim için çalışma başlatan siyah beyazlı ekip, yıldız isim ve Chelsea’yi ikna turlarına yakın zaman içerisinde start verecek.

Alternatifler de hazır...

Başkan Fikret Orman’ın yenilenen yönetiminde İkinci Başkan olarak görev alan Serdal Adalı’nın, forvet transferi konusunda tam yetkili olarak çalışma yürüttüğü kaydedildi. Kulüpte daha önce futbol şubesinin başında görev yapıp Ricardo Quaresma’nın transferini gerçekleştiren Adalı’nın, Kartal’ın yeni forvetini de bitirecek isim olduğu kaydedildi.

Adalı’nın, ilk aday olarak Oliver Giroud’un belirlenmesine ek olarak Avrupa’dan birçok golcü alternatifinin de bulunduğu belirtildi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş chelsea Oliver Giroud Spor Toto Süper Lig İngiltere Premier Lig

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