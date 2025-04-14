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Beşiktaş’tan Divan Kurulu'nda yaşanan skandal olayla ilgili ilk açıklama! Soruşturma başlatıldı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
14.04.2025 20:37
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Beşiktaş Kulübü, divan toplantısında çıkan olaylar hakkında açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı kulüp, Disiplin Kurulu’nun soruşturma başlattığını ve kamera kayıtlarının incelendiğini resmi olarak duyurdu

Beşiktaş’tan Divan Kurulu'nda yaşanan skandal olayla ilgili ilk açıklama! Soruşturma başlatıldı...

Beşiktaş, Divan Kurulu toplantısında yaşanan olaylarla ilgili ilk resmi açıklamayı yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

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"Divan Kurulumuzun 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı’nda, kulübümüzün kültürü ve değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan ve camiamızın her bir ferdini derinden üzen olayla ilgili olarak Disiplin Kurulumuz tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Disiplin Kurulumuzun soruşturması kapsamında söz konusu olaya dair kamera görüntüleri detaylıca incelenerek olayda dahli bulunan kişiler hakkında tüzüğümüzün hükümlerine göre yapılacak işlemlerle ilgili gelişmeler iletişim kanallarımızdan camiamızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
spor beşiktaş futbol
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