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Beşiktaş'tan Sörloth hakkında resmi açıklama geldi! İstanbul'a gelip imzayı atacağı iddia edilmişti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.02.2025 17:05
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Beşiktaş, Alexander Sörloth ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Siyah-beyazlıların, Sörloth ile 1.5 yıllığına anlaştığı ve Norveçli golcünün kısa süre içinde İstanbul'a geleceği iddia edilmişti.

Beşiktaş'tan Sörloth hakkında resmi açıklama geldi! İstanbul'a gelip imzayı atacağı iddia edilmişti...
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Beşiktaş, bugün gündemi sarsan Sörloth iddiasıyla ilgili resmi açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, gündemde yer alan Sörloth ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"HERHANGİ BİR GİRİŞİM OLMAMIŞTIR"

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"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Alexander Sörloth'la anlaşmaya vardığı iddiasıyla yazılı ve görsel basınla sosyal medyada paylaşılan haberler gerçek dışıdır.

Kulübümüzün söz konusu futbolcu için herhangi bir girişimi olmamıştır.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

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Hürriyet gazetesindeki haberde, Beşiktaş'ın Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü ile el sıkıştığını öne sürülmüştü. Atletico Madrid'de bu sezon 29 maçta süre bulan Sörloth, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

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