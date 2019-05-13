Mynet Trend

Beşiktaş taraftarı, maç sonu Sergen Yalçın'ı tribünlere çağırdı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 13.05.2019 22:25 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderken, taraftarların tezahüratı sonrasında sahaya geri dönüp tribünleri selamladı. Sosyal medyada da Sergen Yalçın, en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Beşiktaş taraftarı, maç sonu Sergen Yalçın'ı tribünlere çağırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın'a siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisi maça damga vurdu.

20190513_2_36433904_44432472_Web

Karşılaşmanın öncesinde ve 90 dakika boyunca Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden eski yıldızlarını tribüne çağırdı.

20190513_2_36433904_44432473_Web

Taraftarların ısrarlı tezahüratları sonrasında soyunma odasından çıkan Sergen Yalçın yeniden sahaya döndü ve tribünleri selamladı.

20190513_2_36433904_44432471_Web

Sosyal medyada da Sergen Yalçın'a Beşiktaş taraftarının büyük ilgisi vardı. İşte Sergen Yalçın için yapılan yorumlar;

s1

s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

s9

s10

s11

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
Müge Boz G.Saray'ın yıldızıyla nişanlandı!Müge Boz G.Saray'ın yıldızıyla nişanlandı!
Spikerlerin kavgası! Arda Turan'la fotoğraflarını ifşa ettiSpikerlerin kavgası! Arda Turan'la fotoğraflarını ifşa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Sergen Yalçın Vodafone Park

En Çok Okunan Trend Haberler

Antalya'da iğrenç olay! Her şey öğretmenine yazdığı mektupla ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Her şey öğretmenine yazdığı mektupla ortaya çıktı

Belediye Meclisi'nde gerginlik: Yetkimi gasp ettirmem size

Belediye Meclisi'nde gerginlik: Yetkimi gasp ettirmem size

Sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu

Sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu

Turistlerin sinsi planı böyle bozuldu! Yer: Antalya

Turistlerin sinsi planı böyle bozuldu! Yer: Antalya

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Beşiktaş sergendir, Sergen ise Beşiktaş
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müge Boz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile nişanlandı!

Müge Boz G.Saray'ın yıldızıyla nişanlandı!

Spikerler Selen Yakıcı ile Nazlı Öztürk birbirine girdi! Arda Turan'la olan fotoğraflarını ifşa etti

Spikerlerin kavgası! Arda Turan'la fotoğraflarını ifşa etti

Halis Özkahya: Senin ağzını burnunu kırarım

Hakem Halis Özkahya'dan şok tehdit

Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağışta bulunan Galatasaray taraftarı ortaya çıktı: Serkan Aydın

İşte F.Bahçe’ye bağış yapan G.Saray taraftarı

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı? İşte tüm merak edilenler

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Phillip Cocu'yu Real Betis'e yazdılar

İşte Cocu'nun yeni adresi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.