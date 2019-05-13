Beşiktaş taraftarı, maç sonu Sergen Yalçın'ı tribünlere çağırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın'a siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisi maça damga vurdu.

Karşılaşmanın öncesinde ve 90 dakika boyunca Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden eski yıldızlarını tribüne çağırdı.

Taraftarların ısrarlı tezahüratları sonrasında soyunma odasından çıkan Sergen Yalçın yeniden sahaya döndü ve tribünleri selamladı.

Sosyal medyada da Sergen Yalçın'a Beşiktaş taraftarının büyük ilgisi vardı. İşte Sergen Yalçın için yapılan yorumlar;





