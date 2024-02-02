BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş Trabzonspor maçı futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılığını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Maç gününü bekleyen futbol severler şimdiden maçın nasıl izleneceğini de araştırmaya koyuldu. Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı maç nasıl izlenir, tek maç nasıl izlenir sorularına yanıt arayanlar için detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 4 Şubat 2024 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Trabzonspor maçını herhangi bir kurulum olmadan internete bağlı dilediğiniz cihazla TOD üzerinden izleyebilirsiniz. Maçı TOD'a üye olup izlemek için buraya tıklayın.

Beşiktaş - Trabzonspor maçını TOD üzerinden izlemek için tıklayın!

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