Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek gruplar Monaco’daki kura çekimi ile belli oldu. Türkiye’den Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir kuraya katıldı.

C Grubu’nda yer alan Trabzonspor’un rakipleri Basel, Krasnodar ve Getafe oldu. K Grubu’ndaki Beşiktaş ise Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile eşleşti. J Grubu’ndaki Medipol Başakşehir ise Roma, Borussia Monchengladbach ve Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek.

İLK HAFTA MAÇLARI 19 EYLÜL'DE

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

A GRUBU

Sevilla

APOEL

Qarabağ

Dudalange

B GRUBU

Dinamo Kiev

Kopenhag

Malmö

Lugano

C GRUBU

Basel

Krasnodar

Getafe

Trabzonspor

D GRUBU

Sporting Lizbon

PSV Eindhoven

Rosenborg

LASK Linz

E GRUBU

Lazio

Celtic

Rennes

Cluj

F GRUBU

Arsenal

E. Frankfurt

Standard Liege

Vitoria Guimaraes

G GRUBU

Porto

Young Boys

Feyenoord

Rangers

H GRUBU

CSKA Moskova

Ludogorets

Espanyol

Ferencvaros

I GRUBU

Wolfsburg

Gent

Saint Etienne

FC Olexandriya

J GRUBU

Roma

Mönchengladbach

Başakşehir

Wolfsberger

K GRUBU

Beşiktaş

Braga

Wolverhampton

Slovan Bratislava

L GRUBU

Manchester United

Astana

Partizan

AZ Alkmaar



