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Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 30.08.2019 14:47 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un grupları ve karşılaşacakları rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek gruplar Monaco’daki kura çekimi ile belli oldu. Türkiye’den Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir kuraya katıldı.

C Grubu’nda yer alan Trabzonspor’un rakipleri Basel, Krasnodar ve Getafe oldu. K Grubu’ndaki Beşiktaş ise Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile eşleşti. J Grubu’ndaki Medipol Başakşehir ise Roma, Borussia Monchengladbach ve Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek.

İLK HAFTA MAÇLARI 19 EYLÜL'DE

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

A GRUBU
Sevilla
APOEL
Qarabağ
Dudalange

B GRUBU
Dinamo Kiev
Kopenhag
Malmö
Lugano

C GRUBU
Basel
Krasnodar
Getafe
Trabzonspor

D GRUBU
Sporting Lizbon
PSV Eindhoven
Rosenborg
LASK Linz

E GRUBU
Lazio
Celtic
Rennes
Cluj

F GRUBU
Arsenal
E. Frankfurt
Standard Liege
Vitoria Guimaraes

G GRUBU
Porto
Young Boys
Feyenoord
Rangers

H GRUBU
CSKA Moskova
Ludogorets
Espanyol
Ferencvaros

I GRUBU
Wolfsburg
Gent
Saint Etienne
FC Olexandriya

J GRUBU
Roma
Mönchengladbach
Başakşehir
Wolfsberger

K GRUBU
Beşiktaş
Braga
Wolverhampton
Slovan Bratislava

L GRUBU
Manchester United
Astana
Partizan
AZ Alkmaar


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Trabzonspor başakşehir

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Başakşehir’in ruhuna El Fatiha.
en kolay besiktas in grubu diger temsilcilerimizin işi zor
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