Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki Ramos savaşı bitiyor! Telefon görüşmesi yaparak İspanyol oyuncuyu ikna ettiler

Beşiktaş, transfer sezonuna resmen giriş yaptı. Açıklanan oyuncuların ardından gaza basmaya devam eden siyah-beyazlılar şimdi de Galatasaray'ın çok istediği Ramos ile bir görüşme gerçekleştirdi.

GUTI, RAMOS'U İKNA ETTİ

Real Madrid'de oynadığı dönemde Ramos ile takım arkadaşı olan ve samimiyeti herkes tarafından bilinen Guti, yıldız oyuncuyu Beşiktaş'a gelmesi için ikna etmeye çalışıyor. Ramos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Guti, İspanyol oyuncuya İstanbul'u ve Beşiktaş'ı anlattı. Ramos'tan olumlu dönüş alan Guti, bu gelişmeyi Beşiktaş yönetimine bildirdi.

8 MİLYON EURO

Avrupa'da oynayan takımlardan yıllık 8 milyon euro ve 2.5 milyon euro imza parası isteyen Ramos için Beşiktaş yönetimi sponsor buldu. Yıldız oyuncunun istediği rakamlara çıkmayı başaran siyah-beyazlılar önümüzdeki günlerde teklifini revize ederek beklemeye geçecek. Ramos'un tercihini Beşiktaş'tan yana kullanması bekleniyor.

