Beşiktaş ve Galatasaray'ın borçları açıklandı!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kongrelerinde iki takımın da borçları açıklandı.

İKİ TAKIMDA DA ARTIŞ VAR

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla borcunun 4 milyar 633 milyon lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında yönetim ile denetim kurulu, mali raporlarla ilgili sunum yaptı.

Yapılan sunumlarda kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 4 milyar 633 milyon 239 bin 861 lira olduğu belirtildi.

Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı konsolide faaliyet zararının 1 milyar 14 milyon 80 bin 724 lira olduğu aktarıldı.

Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Beşiktaş’ın borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu açıkladı.



