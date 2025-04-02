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Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
02.04.2025 11:20
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Beşiktaş ve Galatasaray, "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle tedbirsiz, Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy'un da "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!

Trendyol Süper Lig'den 4 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

4 TAKIM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

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TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray, Bellona Kayserispor ve Sipay Bodrum FK, çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler oldu. Müşavirlik ayrıca Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nu da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle tedbirsiz, Beşiktaşlı oyuncu Semih Kılıçsoy'u ise "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig beşiktaş galatasaray
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