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Beşiktaş yönetimi 'doğal aday' demişti! Sergen Yalçın'dan canlı yayında Siyah-Beyazlılar'a yanıt geldi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.04.2024 17:14
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Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta ilk adaylardan olan Sergen Yalçın'dan canlı yayında iddialara yanıt geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta kötü gidişat sonrası fatura teknik direktör Fernando Santos'a kesilirken Portekizli hoca ile yollar ayrılmıştı.

Santos ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ismi ön plana çıkmıştı. Şu anda Antalyaspor'u çalıştıran Yalçın, Ekol TV'de katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"SEZON BİTMEDEN GÖRÜŞMEM"

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Sezonu bitirmeden herhangi bir takımla görüşme yapmak istemediğini söyleyen 51 yaşındaki teknik adam, "Ben etik olarak, sezonu bitirmeden herhangi bir kulüple görüşme yapmayı düşünmüyorum. Ben tarzım böyle değil zaten. Antalyaspor'un teknik direktörüyüm, önümüzde daha 4 maç var. Ligin bitmesine daha bir ay var. Antalyaspor'la veya başka bir takımla görüşmedim. Sezonun bitmesini bekliyorum. Sezon bittikten sonra şartları önümüze koyacağız, ekibimle de görüşeceğim. Tek başıma hareket etmiyorum ben. Ekibimle de bunları paylaşmam gerekiyor. Daha bir toplantı yapmadık. Kafamızda herhangi bir plan, program yok. Bir ay sonra falan bunlar artık daha çok ön plana çıkar çünkü şu anda maçlar oynanıyor. Sosyal medyada benim ağzımdan çıkan birçok yazı var. Lütfen bu yazılara itibar etmeyin. Benimle hiçbir ilgisi yok. Sosyal medya da kullanmıyorum ben. Kirli bilgiler dolaşıyor ortalıkta. Benim bu işlerle bir ilgim yok." ifadelerini kullandı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

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Program moderatörünün, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?" anketinde en çok oyun kendisine çıkması için konuşan Sergen Yalçın, "Gerçekten ankete katılan herkese teşekkür ederim. Çok değerli benim için. Çalıştığım zaman da söylemiştim zaten, eğer büyük takımda çalışıyorsanız, taraftar arkanızda yoksa, değilse, oralarda başarılı olma ihtimaliniz yok. Mutlaka taraftarlar birlikte hareket etmek zorundasınız. Büyük camiaların çok büyük taraftar kitleleri var, bu kitlelere hitap ediyorlar. Siz de bu ortamın içinde olmak zorundasınız. Söyleyebileceğim tek şey bu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ama dediğim gibi ligin bitimine 4 hafta var. Antalyaspor'da çalışıyorum. Bu tür konuların şu anda içinde olmak çok doğru değil." sözlerini sarf etti.

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