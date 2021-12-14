Beşiktaş'ın Ajax mağlubiyeti Hollanda medyasında nasıl yer buldu?

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 yenen Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) lideri Ajax, Avrupa'da üst üste beşinci maçını kazanarak, liderliği garantiledi.

Sebastian Haller, İstanbul'da attığı 2 golle takımını galibiyete taşırken, beşinci maçlar oynanırken turnuvanın en çok gol atan iki futbolcusundan birisi oldu.

Haller'in attığı 2 golle sahadan mağlup ayrılan Beşiktaş, üçüncülük şansını da kaybetti. Böylelikle siyah beyazlı takımın Avrupa macerası da sona erdi.

Hollanda medyası, ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, Beşiktaş karşısında, bazı yedek oyunculara forma şansı verdi.

Bunlardan biri, doping soruşturması nedeniyle 9 ay ceza alan Kamerunlu kaleci Andre Onana'ydı.

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 yıl sahalardan uzaklaştırma cezası alan Onana, bu maddeyi bilinçli olarak kullanmadığını savunarak itirazda bulunmuş ve cezası 9 aya düşürülmüştü.

Ocak ayından bu yana cezalı olan futbolcu, Beşiktaş karşısında ilk 11'de yer bularak, 298 gün sonra sahaya çıktı.

Ten Hag, yedek oyuncular Mohamed Daramy, David Neres, Perr Schuurs, Davy Klaassen ve Nicolás Tagliafico'ya da İstanbul'da ilk 11'de forma şansı verdi.

Amsterdam ekibinin Beşiktaş karşısında alacağı 1 puan, grup liderliğini garantilemeye yetiyordu.

Ancak Ajax ilk yarıda önceki maçlardaki performansını ortaya koyamadı. Beşiktaş, 22'nci dakikada Rachid Ghezzal'ın penaltıdan attığı golle, 1 - 0 öne geçti.

Özellikle Cyle Larin ile Ajax kalesinde fırsatlar yakalayan siyah beyazlı takım, bunlardan yararlanamadı.

İlk yarı Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya Haller ile başladı

Ajax Teknik Direktörü ten Hag, ikinci yarıya Hollanda takımlarında şu ana kadar Şampiyonlar Ligi elemelerinde en fazla gol atan oyuncu olan Sebastian Haller'le başladı.

Haller, attığı gollerle, deneyimli çalıştırıcı ten Hag'ın yaptığı değişikliğin ne kadar isabetli olduğunu kanıtladı.

Kamu yayıncısı NOS'a göre, Haller gol atmayı bırakmadı ve Ajax'ın grup liderliğini garantiledi.

Fildişili milli oyuncu 54 ve 69'uncu dakikalarda attığı 2 golle, eleme grubundaki ilk 5 maçta 9 kez fileleri havalandırmış oldu. Haller, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncu ünvanını da eline aldı.

Ajax'lı 27 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 9 gol atan Bayern Münih forveti Robert Lewandowski'yle beraber ilk sıraya yükseldi.

Bu iki futbolcuyu Karim Benzema, Mohamed Salah ve Cristiano Ronaldo izliyor.

NOS'a göre, İstanbul'da fark yaratan Haller sayesinde Ajax rahat bir galibiyet aldı.

'Rekor kıran Haller takımını grup liderliğine taşıdı'

Ülkenin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf da, "Rekor kıran Haller Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı grup liderliğine taşıdı" başlığını kullandı.

Amsterdam ekibinin üst üste beşinci galibiyetini elde ettiğini vurgulayan gazete, ten Hag'ın "İstanbul'daki düello için şaşırtıcı bir kadro oluşturduğunu" belirtti.

De Telegraaf'a göre, en son maçını 31 Ocak'ta oynayan Onana'nın ilk 11'de başlaması ve Haller'in yedek kulübesinde oturması bu sürprizlerden bazılarıydı.

İlk yarıda Ajax'ın, Beşiktaş karşısında özensiz bir futbol sergilediğini kaydeden gazeteye göre, ikinci yarının başında Daramy - Haller değişikliği "mükemmel bir seçim" oldu.

Gazete, "Fildişili'nin golleri Beşiktaş'a ağır bir darbe oldu. Türkler, yenilgi nedeniyle Avrupa'da elendi, çünkü artık grupta üçüncülük şansları kalmadı" dedi.

'Seriye devam'

AD gazetesi de, "Ajax, yedek Haller sayesinde Onana'nın dönüş akşamında mükemmel seriye devam etti" başlığını kullandı.

Onana'nın Beşiktaş karşısında ilk yarıda hayal kırıklığı yarattığını belirten gazete, ikinci yarıda oyuna giren Haller'in Ajax'a üst üste 5. galibiyetini kazandırdığını vurguladı.

AD'ye göre Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu, Rachid Ghezzal'dı.

RTL Haber, "Haller'in 2 golü Ajax'ın Beşiktaş'ı İstanbul'da geçmesine yardımcı oldu" başlığıyla verdiği haberde, Amsterdam ekibinin ilk yarıdaki başarısızlığına rağmen kolay bir galibiyet elde ettiğini belirtti.

'Litmanen'e ortak oldu'

Haber portalı Nu.nl, en golcü futbolcu olan Haller'in, İstanbul'da Ajax'a bir kez daha yol gösterdiğini vurguladı.

Haberde, Haller'in "bir sezonda en çok Şampiyonlar Ligi golüne sahip Ajax oyuncusu" olarak Jari Litmanen'in rekorunu şimdiden egale ettiği belirtildi.

Voetbal İnternational dergisi de haberinde, "Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba akşamı Beşiktaş'ı mağlup ederek grup liderliğini garantiledi. Kulüp, bunun için Türkiye'de altın değerinde olan Sébastien Haller'e teşekkür etmeli" ifadesine yer verdi.

Dergiye göre, Amsterdam ekibi, Beşiktaş'a karşı Amsterdam'da oynanan ilk maçtaki kadar baskın değildi ve bu nedenle ilk yarıda başı çeken Türkler oldu.

Derginin analizinde, cezası nedeniyle forma giyemeyen Edson Alvarez'in yokluğu sebebiyle ilk yarıda Ajax'ın Beşiktaş karşısında "savunmada savunmasız kaldığı" vurgulandı.

De Volkskrant gazetesi de, "Altın ayak Haller'in sayesinde Ajax'ın Beşiktaş karşısında geri dönüş yaşadığını" belirtti.

