Beşiktaşlı futbolculardan Lucescu'ya peş peşe cevap! ''Koçları bulanık görmüş olmalı...''

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, Dinamo Kiev karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Siyah-beyazlı futbolcular Lucescu'nun açıklamalarına cevap verdi.

"GEÇEN MAÇ SONRASI BAZI AÇIKLAMALARI OLMUŞTU..."

Aboubakar, golün ardından yaşadığı sevincin sorulması üzerine, "Maç bitti, bunları konuşmanın anlamı yok ama rakip teknik adamın (Mircea Lucescu) geçen maç sonrası bazı açıklamaları olmuştu. Benim yaptığımda bir problem yok. Gençlere örnek olmalıyız." diye cevap verdi.

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ROSIER'DEN GÖNDERME

LUCESCU NE DEMİŞTİ?

Dinamo Kiev ile oynanan ilk maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Lucescu, "Beşiktaş ile değil sanki Afrika Milli Takımı ile oynadık!" demişti.

