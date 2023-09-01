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Beşiktaşlı futbolculardan Lucescu'ya peş peşe cevap! ''Koçları bulanık görmüş olmalı...''

01.09.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Dinamo Kiev, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti. İlk maçın ardından yaptığı yorumun ardından tepki çeken Lucescu'ya ikinci maçın ardından Beşiktaşlı futbolcular sosyal medya hesaplarından cevap verdi.

Arthur Masuaku

Arthur Masuaku

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, Dinamo Kiev karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Siyah-beyazlı futbolcular Lucescu'nun açıklamalarına cevap verdi.

"GEÇEN MAÇ SONRASI BAZI AÇIKLAMALARI OLMUŞTU..."

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Aboubakar, golün ardından yaşadığı sevincin sorulması üzerine, "Maç bitti, bunları konuşmanın anlamı yok ama rakip teknik adamın (Mircea Lucescu) geçen maç sonrası bazı açıklamaları olmuştu. Benim yaptığımda bir problem yok. Gençlere örnek olmalıyız." diye cevap verdi.

MASUAKU: KOÇLARI BULANIK GÖRMÜŞ OLMALI

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Masuaku'dan Aboubakar'ın golüne yorum: "Koçları bulanık görmüş olmalı"

ROSIER'DEN GÖNDERME

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LUCESCU NE DEMİŞTİ?

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Dinamo Kiev ile oynanan ilk maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Lucescu, "Beşiktaş ile değil sanki Afrika Milli Takımı ile oynadık!" demişti.

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