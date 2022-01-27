Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Galatasaray, Elneny ile anlaşmak üzere...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da yönetim Fatih Terim'in görevine son vererek çareyi yeni hoca getirmekte bulmuştu. Domenec Torrent yönetiminde 3 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar kalesinde toplam 9 gol görerek henüz puanla tanışamadı. Torrent yaptığı açıklamalarda iyi yolda olduklarını fakat takımda eksiklerin olduğunu da her seferinde dile getirdi. Galatasaray yönetimi bu bağlamda transfer düğmesine bastı...

"KESİNLİKLE 6 NUMARA İSTİYORUM"

Galatasaray'da bu sezon öne geçilen maçlarda skoru koruyamama refleksi çok can yaktı. En son Trabzonspor maçında 1-0 öne geçilmesine rağmen maçı 2-1 kaybeden Galatasaray'da takım kadrosu sorgulanmaya başlandı. Torrent ve ekibinin yaptığı araştırmada bunun kaynağının iyi bir 6 numara olmadığı için gollerin yendiği ifade edildi. Burak Elmas ve yönetimiyle görüşen Torrent, istediği 6 numarayı açıkladı.

ELNENY İÇİN MÜTHİŞ İDDİA: İMZAYI ATMAK ÜZERE

Galatasaray yönetimine Elneny'yi istediğini ifade eden Torrent'in bu raporundan sonra Galatasaray yönetimi harekete geçti ve Arsenal'da mutsuz konumda bulunan yıldız futbolcu ile iletişime geçildi. Türkiye'de bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Mısırlı futbolcu Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Mısır basınında yer alan haberlerde ise ''Galatasaray'a imzayı atmak üzere'' başlıklarına yer verildi.



