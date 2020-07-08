Besinlerin rengi düşündüğünüzden çok daha önemli! Sağlıklı beslenme için...

Çilekten yaban mersinine, patlıcandan pancara, portakaldan ıspanağa, canlı renkleriyle tezgahları dolduran sebze ve meyvelerden sağlık fışkırıyor. Dengeli beslenmek için sebze ve meyvelerin renklerine bakmak yeterli. Farklı renkteki besinlerin farklı işlevleri ve faydaları var.
Turuncu, güneşin rengidir. Mandalina, portakal, havuç gibi turuncu meyve ve sebzeler sağlığınıza önemli katkılar sağlar. İyi bir A vitamini, C vitamini, lif ve beta-karoten kaynağıdırlar. İçerdikleri beta-karoten, sebze ve meyvelere bu güçlü rengi vermenin yanı sıra güçlü bir antioksidandır, yaşlanma karşıtıdır. Cildinizin her zaman genç görünmesi için muhteşem renkteki bu besinleri mutfağınıza dahil etmenin tam zamanı.
Kırmızı, güçlü bir yaşamı simgeler ve kırmızı renkli besinler özellikle kalp sağlığı için mükemmeldir. Mevsiminde toplanmış sulu bir domates, mis kokulu çilek ya da kırmızı acı biber bu yiyeceklerden sadece birkaçı. Ayrıca belirtmekte fayda var; kırmızı sebze ve meyveler A ve C vitamini açısından çok zengindir ve likopen içerir. Likopen, kalp hastalığını önlemek, damarlarınızı sağlıklı tutmak için gerekli olan lifleri içerir. Yani kırmızı renkli besinler mutlaka beslenmenizin bir parçası olmalı.
Bir başka parlak renk sarı ise mutluluğu, sevinci temsil eder. Limon, muz, sarı kabak, ananas, mısır gibi sarının farklı tonuna sahip yiyecekler bu grubun üyeleri arasında. Sarı renkli meyve ve sebzeler de flavonoidler, likopen, potasyum, C ve A vitamini içerirler. Bu sebeple kalp, sindirim sistemi ve cilt sağlığını korumak için sarı besinleri pazar filenize eklemenizde fayda var.
Bu gruptaki besinler içerdikleri antioksidanlar sayesinde adeta birer gençlik pınarıdır. Antosiyaninler içerirler ki bu, yaşlanma karşıtı bir doğal kimyasaldır. Yaban mersini, böğürtlen, mor erik, pancar, siyah üzüm, patlıcan ve kırmızı soğan bu gruptadır. Smoothielerin başrolündeki yaban mersini, içerdiği lif, E & C vitaminleri ve antioksidanlar nedeniyle kolesterole iyi gelir. Mor erik ise kemik sağlığını geliştirmeye yardımcı olan K vitaminine sahiptir.
Doğanın temsilcisi yeşil renge sahip sebze, meyve ve otlar canlılıklarıyla bizi kendilerine çeker. Bu grubun üyeleri arasında lahana, brokoli, salatalık, ıspanak, kivi, lime limonu, yeşil biber ve kabak sayılabilir. Bunlar, bazı kanser türlerine yakalanma ihtimalini azaltır, göz sağlığını iyileştirir, kemikleri güçlendirir. Örneğin brokoli, sağlıklı kemikler için kalsiyum ve demir bakımından zengindir, ıspanak ise antioksidanlar ve K vitamini açısından zengin.
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