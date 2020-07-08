Besinlerin rengi düşündüğünüzden çok daha önemli! Sağlıklı beslenme için...

Çilekten yaban mersinine, patlıcandan pancara, portakaldan ıspanağa, canlı renkleriyle tezgahları dolduran sebze ve meyvelerden sağlık fışkırıyor. Dengeli beslenmek için sebze ve meyvelerin renklerine bakmak yeterli. Farklı renkteki besinlerin farklı işlevleri ve faydaları var.

1. TURUNCU

Turuncu, güneşin rengidir. Mandalina, portakal, havuç gibi turuncu meyve ve sebzeler sağlığınıza önemli katkılar sağlar. İyi bir A vitamini, C vitamini, lif ve beta-karoten kaynağıdırlar. İçerdikleri beta-karoten, sebze ve meyvelere bu güçlü rengi vermenin yanı sıra güçlü bir antioksidandır, yaşlanma karşıtıdır. Cildinizin her zaman genç görünmesi için muhteşem renkteki bu besinleri mutfağınıza dahil etmenin tam zamanı.

2. KIRMIZI



Kırmızı, güçlü bir yaşamı simgeler ve kırmızı renkli besinler özellikle kalp sağlığı için mükemmeldir. Mevsiminde toplanmış sulu bir domates, mis kokulu çilek ya da kırmızı acı biber bu yiyeceklerden sadece birkaçı. Ayrıca belirtmekte fayda var; kırmızı sebze ve meyveler A ve C vitamini açısından çok zengindir ve likopen içerir. Likopen, kalp hastalığını önlemek, damarlarınızı sağlıklı tutmak için gerekli olan lifleri içerir. Yani kırmızı renkli besinler mutlaka beslenmenizin bir parçası olmalı.