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Beslenme uzmanından uyarı: İftarda salçalı yemekten kaçının

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Sahurda tüketilen besinler gün boyunca hem tok kalmayı hem de su dengesini sağladığı için çok önemli. Diyetisyen Hatice Kübra Bayer "Sahurda ve iftarda mutlaka et, balık, yoğurt, yumurta gibi protein kaynaklarına ve tam tahıllar, bulgur, kuru baklagiller gibi kompleks karbonhidratlara yer verilmelidir. Su tüketimine özen gösterilmeli. Şeker içeriği yüksek hazır meşrubatlar yerine şekersiz komposto, hoşaf tüketilmelidir” dedi.

Beslenme uzmanından uyarı: İftarda salçalı yemekten kaçının

Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, sahurda ve iftarda yoğurt tüketiminin de oldukça önemli olduğuna değinerek önemli açıklamalarda bulundu.

Diyetisyen Bayer, oruç tutarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birinin mutlaka sahura kalkmak olduğunu belirterek "Su tüketimine özen gösterilmelidir. Kabızlık yaşamamak adına sebze, meyve, salata gibi lifli besinlerin tüketimine önem verilmelidir. Yemekler hızlı yenilmemeli ve çokça çiğnenmelidir" dedi.

"İFTARDA SALÇALI AĞIR YEMEKTEN KAÇININ"

Sahurda sucuk, pastırma, turşu gibi susuzluğu arttıracak tuzlu besinlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizen Bayer, şöyle devam etti:

"Sahurda yumurta, peynir, süt, yoğurt ile ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlara ve protein kaynaklarına mutlaka yer verilmelidir. İftarda oruç açıldıktan sonra mide problemleri yaşamamak ve porsiyon kontrolü yapabilmek için öncelik çorbaya verilmeli ve 10-15 dakikalık bir aradan sonra ana yemeğe geçilmelidir. Ana yemek tercihimiz yine yağlı, salçalı ağır yemekler olmamalı. Izgara, fırın, haşlama gibi sağlıklı pişirme teknikleriyle yapılmış et, tavuk, balık, hindi, bulgur, kurubaklagiller ve sebzeler tercih edilmelidir. İftar ve sahur arasında en az 8-10 bardak su tüketilmesine özen gösterilmelidir. Ayrıca pide tüketiminde porsiyon kontrolü yapılmalıdır. 1 avuç içi büyüklüğünde pideye soframızda yer verebiliriz.”

'ABUR CUBUR YERİNE DÜZENLİ BESLENİN'

Bayer, kan şekerini düzenlemek için öğün düzeni ve içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle noktaladı: "Sahurda ve iftarda mutlaka et, balık, yoğurt, yumurta gibi protein kaynaklarına ve tam tahıllar, bulgur, kurubaklagiller gibi kompleks karbonhidratlara yer verilmelidir. Şeker içeriği yüksek hazır meşrubatlar yerine şekersiz komposto/hoşaf tüketilmelidir. Günlük 2 porsiyon meyve ve haftada bir gün sütlü tatlı tüketimi önerilebilir. Sahur veya iftarda abur-cubur tüketimi uzun süreli açlığa bağlı olarak gün içerisinde halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi problemlerle karşılaşılmasına neden olur. Bu anlamda sahur ve iftarda düzenli ve dengeli beslenmek oldukça önem taşır. İftardan 1-2 saat sonra egzersiz yapılması bu dönemde oldukça fayda sağlar.”

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