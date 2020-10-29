Best Model Türkiye birincisi Melisa İmrak yaşıyla tartışma konusu oldu!

Best Model Türkiye Yarışması koronavirüse rağmen gerçekleşti. 25 kadın, 25 erkek finalistin Best Model Türkiye olmak için podyuma çıktığı gecede Umut Akyürek, Yılmaz Morgül ve Emre Kaya sahne aldı. Ayrıca gecede Best Model Organizasyon Komitesi, finalistler ve jüri üyeleri Erkan Özerman'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptılar.
Best Photomodel Melissa Aslan, Mustafa Saraçoğlu Best Grace, Merve Yıldırım Best Gentleman: Metehan Onay oldu.
Öte yandan birinci seçilen 1.80 boyundaki Melisa İmrak'ın 15 yaşında olduğu öğrenildi.
Yarışmada katılım şartlarına göre; 18 yaşından küçüklerin ailesinden muvaffakatname alma zorunluğu bulunuyor.
İmrak da bu sayede yarışmaya başvurmuş.
Buna rağmen çocukların bu tarz yarışmalarda bulunmasının çocuk gelinlerin önünü açacağını söyleyen sosyal medya kullanıcıları yarışmaya eleştiri yağdırdı.
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