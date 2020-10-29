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Best Model Türkiye birincisi Melisa İmrak yaşıyla tartışma konusu oldu!

29.10.2020 09:02 | Son Güncelleme:
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Best Model Türkiye birincisi Melisa İmrak yaşıyla tartışma konusu oldu!

33. Best Model Türkiye Yarışması final Fişekhane'de gerçekleşti. Kadınlarda birinciliği Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı. Ancak Melisa İmrak'ın yaşı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

  1. Best Model Türkiye Yarışması koronavirüse rağmen gerçekleşti. 25 kadın, 25 erkek finalistin Best Model Türkiye olmak için podyuma çıktığı gecede Umut Akyürek, Yılmaz Morgül ve Emre Kaya sahne aldı. Ayrıca gecede Best Model Organizasyon Komitesi, finalistler ve jüri üyeleri Erkan Özerman'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptılar.

  2. Best Model Türkiye birinciliğini, kadınlarda Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı. İkinciliği, Deniz Çatalbaş ve Yekta Baki, üçüncülüğü Sena Küçük ve Emre Özcanan kazandılar.

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Best Photomodel Melissa Aslan, Mustafa Saraçoğlu Best Grace, Merve Yıldırım Best Gentleman: Metehan Onay oldu.

YAŞI TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan birinci seçilen 1.80 boyundaki Melisa İmrak'ın 15 yaşında olduğu öğrenildi.

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Yarışmada katılım şartlarına göre; 18 yaşından küçüklerin ailesinden muvaffakatname alma zorunluğu bulunuyor.
İmrak da bu sayede yarışmaya başvurmuş.

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Buna rağmen çocukların bu tarz yarışmalarda bulunmasının çocuk gelinlerin önünü açacağını söyleyen sosyal medya kullanıcıları yarışmaya eleştiri yağdırdı.

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