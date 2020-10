Best Model Türkiye birincisi Melisa İmrak yaşıyla tartışma konusu oldu!

Best Model Türkiye Yarışması koronavirüse rağmen gerçekleşti. 25 kadın, 25 erkek finalistin Best Model Türkiye olmak için podyuma çıktığı gecede Umut Akyürek, Yılmaz Morgül ve Emre Kaya sahne aldı. Ayrıca gecede Best Model Organizasyon Komitesi, finalistler ve jüri üyeleri Erkan Özerman'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptılar.