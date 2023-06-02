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Betül Demir Kleopatra kostümüyle dikkat çekti! 'Kraliçe benim kral da Icardi'

02.06.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Betül Demir, bu yıl altıncısı düzenlenen Antalya'daki bir etkinlik kapsamında düzenlenen defilede, Kleopatra temalı tasarımla sahne aldı. Kostümüyle dikkat çeken Demir 'Kraliçe benim kral da Icardi' sözleriyle gündem oldu.

Betül Demir Kleopatra kostümüyle dikkat çekti! 'Kraliçe benim kral da Icardi'

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Betül Demir ilk kez podyuma çıktı. Demir, modacı Haktan Bucke defilesinde, Mısır Kraliçesi 'Kleopatra' temalı özel tasarımla podyumda kendi şarkısı olan 'Dokunmak İstiyorum'da yaptığı catwalk ile mankenlere taş çıkardı.

Defile sonrası Demir, "Moda takipçisi sayılmam daha çok stil takipçisiyim. Moda gelir geçer stiller kalıcıdır" açıklamasını yaptı.

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Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Demir, bir muhabirin "Kraliçe burada peki ya kral nerede?'' sorusuna ise "Vallahi ben tek bir kral tanıyorum. Geçen akşam attığı gollerle şampiyonluğa götüren tek kral Mauro Icardi'' diye espri yaptı.

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Betül Demir'in Kleopatra kostümü ise sosyal medyada ilgi gördü. Ünlü şarkıcıya; 'Maşallah çok güzelsin', 'Sana neler demeli', 'Bayıldım', 'Çok yakışmış', 'Bu nasıl bir güzelliktir' gibi yorunlar yapıldı. Ünlü ismin bu tarzı takipçilerinden tam not aldı.

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