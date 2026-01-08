Mynet Trend

Beyaz bal görenleri şaşırtıyor! Müşteri bozulduğu sanıyor

Düzce'de halk arasında "beyaz bal" olarak bilinen kristalize bal, hem merak uyandırıyor hem de sağlık dolu içeriğiyle talep görüyor. Beyaz balın kristalleşme sürecinin tamamen polen tozlarından kaynaklandığı belirtilirken, bozulmuş ya da kalitesiz olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Halk arasında genellikle "şekerlenmiş bal" olarak bilindiği için mesafeli durulan, Düzce ve çevresinde üretilen ve "beyaz bal" olarak ünlenen doğal ürün, hem kahvaltı sofralarını süslüyor hem de içeriğiyle şifa kaynağı olarak görülüyor. Düzceli genç girişimci Yunus Emre Söğüt merak edenler için beyaz balın doğal sürecini ve gördüğü ilgiyi anlattı.

Yunus Emre Söğüt, beyaz balın kristalleşme sürecinin tamamen polen tozlarından kaynaklandığını belirterek şunları söyledi:

"Polenlerin bal içerisinde eşit şekilde dağılmasıyla kristalleşme homojen bir yapı kazanır. Orman gülü balımızın polen tozları sayesinde kristalize olmuş hali beyaz baldır. Bu, saf bir orman gülü balıdır. Zamanla doğal olarak kristalize olur. Polen tozları sayesinde eşit bir şekilde bu hale gelir. Asıl bal bu şekilde tüketilmelidir"

"TÜKETİCİLER KRİSTALİZE BALDAN ÇEKİNMEMELİ"

Kristalize olan balın bozulmuş ya da kalitesiz olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Söğüt, bu durumun balın ham ve doğal yapısının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Yunus Emre Söğüt, tüketicilerin kristalize baldan çekinmemesi gerektiğini belirterek bu yapının balın doğallığını ve saflığını gösterdiğini vurguladı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

