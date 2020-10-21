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Beyaz'ın arabasını kullanan gizemli sarışın kim?

21.10.2020 12:22 | Son Güncelleme:
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Beyaz'ın arabasını kullanan gizemli sarışın kim?

Beyazıt Öztürk'ün yanındaki kadın merak konusu oldu. Gizemli sarışın, muhabirlerin kim olduğunu ve Öztürk'ün aracını sürekli kullanmasıyla ilgili sorularına, "Bu soruya yorum yok" şeklinde cevap verdi. Gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Arabadaki kişinin Beyaz'ın yeğeni Leyla Öztürk olduğu öğrenildi

Önceki gün sarışın bir kadın, ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'e ait olan lüks marka araç ile görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; yaklaşık bir haftadır Etiler-Bebek hattında Öztürk'ün aracını kullanan gizemli kadın, trafik ışıklarında gazetecilere yakalanınca neye uğradığını şaşırdı.

Merak edilen kadın, muhabirlerin kim olduğunu ve şovmenin aracını sürekli kullanmasıyla ilgili sorularına, "Bu soruya yorum yok" şeklinde yanıt verdi.

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Yanındaki erkek arkadaşına baktıktan sonra konuşmayan gizemli sarışın, hızlıca oradan ayrıldı.

Gerçek ise kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Arabadaki kişinin Beyaz'ın yeğeni Leyla Öztürk olduğu öğrenildi.

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