100 gramında 25 kalori bulunan beyaz lahana, salata, zeytinyağlı sebze yemeği ve çorba olarak tüketilebilir. Özellikle lahana çorbası tüketimi hem sıvı atımını sağlar hem de tok tutar. B, C ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, potasyum ve magnezyum minarellerini de içeren beyaz lahana, toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlar, antioksidan özelliğiyle pek çok hastalıktan korur. Beyaz lahananın faydaları nelerdir diyenler için konuyu detaylı bir şekilde ele aldık, buyursunlar.

KANSERE KARŞI KORUYUCU ÖZELLİĞİ BULUNUR

Güçlü antioksidan özelliği sayesinde kış hastalıklarından kansere birçok faydası olan beyaz lahana, karaciğer yağlanması ve obezitenin de savaşçısı… Bağırsak, mide ve akciğer kanserlerine karşı vücudu toksinlerden arındırarak korur. Son yıllarda yapılan çalışmalar prostat kanserine karşı koruyuculuğunu ortaya koyuyor. Beyaz lahananın haftada iki gün tüketilmesi önerilir.

LAHANA SALATASI TOKSİNLERDEN ARINDIRIR

Çiğ olarak salatasını yapıp tüketmek ya da suyunu içmek, idrar söktürücü, toksin atıcı özelliğinden faydalanılmasını sağlar. Haftada iki gün yapraklarını sıcak suda haşlayarak suyunu içmek toksin atmaya yarar. Güçlü bir C vitamini kaynağı olan beyaz lahananın bu özelliğini kaybetmemesi için çok uzun süre pişirmemek ve taze olarak tüketmek gerekir.