Beyaz rengiyle dikkat çekiyor! Çeçil peynirinin lezzet sırrını açıkladı

Kahvaltı başta olmak üzere her sofraya lezzet katan peynirin mutfağımız için özel bir yeri var. Binbir emekle hazırlanan çeçil peyniri taze olarak tüketildiği gibi tulumlarda bekletilerek kış aylarında da tüketilebiliyor. Beyaz rengiyle dikkat çeken çeçil, yaylalarda hazırlanmasının yanında bölgede yaygın olan mandıralarda üretiliyor.

İKİ SAAT İPLERDE ASILI BEKLETİLİYOR

Kars'ta Cengiz Ergül'ün işlettiği mandırada, çeçil ve kaşar peyniri üretiliyor. Her kademesi ayrı bir dikkat gerektiren peynirler, taze olarak üreticiyle buluşturuluyor. Yoğurma işlemi sırasında tel tel olan peynir, yaklaşık 2 saat iplerde asılı bekletildikten sonra diğer işlemler için mandıraya alınıyor. Burada da bütün süreçleri tamamlanan çeçil peyniri, tulumlara konularak bir süre daha bekletiliyor. Ardından da müşteriye ulaştırılması için siparişler alınıyor.

PEYNİR YAPIMINI ANLATTI

Çeçil peyniri yapımında görevli köyün kadınlarından Kader Ergül, "Sütü makineden çektikten sonra kazana koyup kaynatıyoruz. Mayasını da kattıktan sonra kıvamına geldiğinde tel tel olan peyniri kazandan çıkarıyoruz. Bir süre dinlendikten sonra diğer işlemleri yapıyoruz. Tuzluyoruz ve tuluma koyuyoruz" dedi.