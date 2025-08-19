Beyaz Saray'da çekilen fotoğraf gerçek mi sahte mi? Açıklama geldi

Tüm dünya ABD Başkanı Trump ve Ukrayna lideri Zelenski arasındaki görüşmelere kilitlenmişken, Beyaz Saray'dan yayınlanan bir fotoğraf sosyal medyaya bomba gibi düştü. Toplantıya ilişkin bazı anlar kafalarda soru işaretleri yarattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer altı Avrupalı liderin, koridorda Trump'ı beklerken yan yana oturdukları görülen fotoğraf, tartışmalara neden oldu.

LİDERLERİN FOTOĞRAFI YAPAY ZEKA MI GERÇEK Mİ?

Fotoğrafın, liderlerin Trump'la konuşmak için sıra beklediği iddia edildi.

Ancak görüntüye daha yakından bakıldığında Macron'un yanında bulunan bir sandalyede, bir çift bacak görünürken üst vücut görünmüyor.

Ayrıca görüntüde üç kadın yer alıyor ancak dün Trump ile yapılan toplantıda sadece iki kadın lider vardı. Görüntüdeki kadınların giydiği kıyafetler de zirve sırasında Beyaz Saray fotoğraflarında görülen resmi kıyafetlerle uyuşmuyor.

"SAHTE FOTOĞRAF YAYILIYOR"

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada “ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için gelen Avrupalı liderlerin Oval Ofis yakınında sıraya dizilmiş olarak beklediklerini gösteren sahte bir fotoğraf internette yayılıyor” dedi.