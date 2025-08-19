Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Beyaz Saray'da çekilen fotoğraf gerçek mi sahte mi? Açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devler Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderleriyle Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği toplantıdan çekildiği belirtilen bir fotoğraf gündem oldu. Fotoğrafın sahte olup olmadığı kafaları karıştırırken Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada viral olan fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

Beyaz Saray'da çekilen fotoğraf gerçek mi sahte mi? Açıklama geldi

Tüm dünya ABD Başkanı Trump ve Ukrayna lideri Zelenski arasındaki görüşmelere kilitlenmişken, Beyaz Saray'dan yayınlanan bir fotoğraf sosyal medyaya bomba gibi düştü. Toplantıya ilişkin bazı anlar kafalarda soru işaretleri yarattı.

Beyaz Saray da çekilen fotoğraf gerçek mi sahte mi? Açıklama geldi 1

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer altı Avrupalı liderin, koridorda Trump'ı beklerken yan yana oturdukları görülen fotoğraf, tartışmalara neden oldu.

LİDERLERİN FOTOĞRAFI YAPAY ZEKA MI GERÇEK Mİ?

Fotoğrafın, liderlerin Trump'la konuşmak için sıra beklediği iddia edildi.
Ancak görüntüye daha yakından bakıldığında Macron'un yanında bulunan bir sandalyede, bir çift bacak görünürken üst vücut görünmüyor.

Beyaz Saray da çekilen fotoğraf gerçek mi sahte mi? Açıklama geldi 2

Ayrıca görüntüde üç kadın yer alıyor ancak dün Trump ile yapılan toplantıda sadece iki kadın lider vardı. Görüntüdeki kadınların giydiği kıyafetler de zirve sırasında Beyaz Saray fotoğraflarında görülen resmi kıyafetlerle uyuşmuyor.

"SAHTE FOTOĞRAF YAYILIYOR"

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada “ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için gelen Avrupalı liderlerin Oval Ofis yakınında sıraya dizilmiş olarak beklediklerini gösteren sahte bir fotoğraf internette yayılıyor” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zeka fotoğrafını gerçek diye paylaştı, tepkiler peş peşe geldi Yapay zeka fotoğrafını gerçek diye paylaştı, tepkiler peş peşe geldi
Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
19 Ağustos burçlara ne getiriyor? Aşk, para ve kariyerde dikkat edilmesi gerekenler19 Ağustos burçlara ne getiriyor? Aşk, para ve kariyerde dikkat edilmesi gerekenler
Meriç Nehri'nde yakalandı, 1 saatte kıyıya çıkarıldı Meriç Nehri'nde yakalandı, 1 saatte kıyıya çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

Ferrari'nin bedelini kim ödeyecek? Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı

Ferrari'nin bedelini kim ödeyecek? Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı

Şaşırtan istek! Yeni komşularını evlerinden atıyorlar

Şaşırtan istek! Yeni komşularını evlerinden atıyorlar

Beyaz Saray'da çekilen fotoğraf gerçek mi sahte mi?

Beyaz Saray'da çekilen fotoğraf gerçek mi sahte mi?

Meriç Nehri'nde yakalandı, 1 saatte kıyıya çıkarıldı

Meriç Nehri'nde yakalandı, 1 saatte kıyıya çıkarıldı

Yemek videosu çeken fenomenlere araba çarptı

Yemek videosu çeken fenomenlere araba çarptı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.