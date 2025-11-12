Beyaz Saray’da kahkaha tufanı! Trump ile Suriye lideri Şara arasında esprili diyalog: "Kaç eşin var?”

ABD ile Suriye arasındaki yıllar sonra gerçekleşen ilk üst düzey temas, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Beyaz Saray’da yapılan kritik görüşmede ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yaptırımlar, bölgesel güvenlik ve ekonomik iş birliği gibi ciddi konuları masaya yatırdı. Ancak toplantının sonunda yaşanan mizahi diyalog,sosyal medyada viral oldu.

SORU SALONDA KAHKAHA ATTIRDI

Görüşme sonrası gerçekleşen hediyeleşme töreninde Trump, konuk Cumhurbaşkanı Şara’ya özel tasarım bir parfüm şişesi hediye etti.

Elinde tuttuğu ikinci şişeyi göstererek gülümseyen Trump, “İkincisi eşin için, kaç eşin var?” diye sordu. Şara, soruya gülerek “Tabii ki bir tane.” dedi.

Sıra Şara’ya geldiğinde ise Suriye lideri, Trump’a ülkesinin kültürel mirasını yansıtan el yapımı bir tarihi eser kopyası takdim etti. Aynı esprili tonda söze girerek, “İkinci parça da First Lady için. Peki senin kaç eşin var?” dedi. Trump da bu defa gülerek, “Şimdilik bir tane” cevabını verdi.

Uzmanlar, bu ziyaretin yalnızca sembolik değil, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması açısından da kritik olduğunu belirtiyor. Bu, Suriye tarafından Beyaz Saray’a yapılan ilk üst düzey ziyaretlerden biri.