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Beyaz Show bitince soluğu orada aldı! Beyazıt Öztürk harekete geçti! Yeni projesi nedir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 21:21 | Son Güncelleme

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'un Kanal D macerası resmen bitmişti. Ancak Beyazıt Öztürk harekete geçti. Yeni projesi için kolları sıvayan Beyaz, soluğu New York'ta aldı.

Beyaz Show bitince soluğu orada aldı! Beyazıt Öztürk harekete geçti! Yeni projesi nedir?

HT Magazin yazarı Mustafa Doğan, Beyaz Show'un final yaptığını duyurmuştu. Beyaz Show'un sunucusu Beyazıt Öztürk yeni projeler için soluğu Amerika'da aldı.

Ünlü şovmen, sosyal medya hesabından yeni projeler için New York'ta olduğunu duyurdu.

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HT Magazin yazarı Mustafa Doğan, Beyaz Show'un Kanal D macerasının bitişini kaleme almıştı. Doğan'ın "Beyaz Show defteri kapandı!" başlıklı yazısı şöyleydi:
"Kanal D’nin simge programlarından, olmazsa olmazlarındandı ‘Beyaz Show’. Son yıllarda eski tadını vermiyordu belki ama alternatifi de yoktu. Beyaz zaman zaman yorulduğunu hissettirse de cuma akşamlarının tadı tuzuydu. Ekranlarımızın en uzun soluklu talk show’unun Kanal D macerası resmen bitti.

Malum, patronaj değişikliği sonrası hızlı bir dönüşüm yaşanıyor kanalda. Yayın çizgisi yavaş yavaş değişiyor. Nisan sonu programın yayınına aniden ara verilmesi de bundandı. Ama final kararını o değil, yeni yönetim aldı. Nezaketen kendisine başka program yapması teklifi götürülmüş. Tabii Beyaz bunun ne anlama geldiğini biliyor, düşünmeden reddetmiş. Çeyrek asırlık bir programa böyle bir veda yakışmazdı. Zaten dediğim gibi, programın Kanal D macerası bitti, ekran macerası değil.

Aslında en verimli döneminde ünlü şovmen. Yılların birikimi ve tecrübesi var. Doğru bir ekiple buluşursa eski şaşaalı günlerine dönmesi işten bile değil. Duyduğuma göre Beyaz’ın da niyeti bir sezon ara verip sonra ekrana dönmekmiş. Biraz dinlenip kendini özletmesi iyi bir fikir olabilir."


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beyazıt öztürk beyaz

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