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Beyaz Show sezon finalinde Enis Arıkan'a fenomen annesinden sürpriz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2018 02:12 | Son Güncelleme

Beyaz Show'un Cuma akşamı ekrana gelen sezon finali bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Jet Sosyete dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan'a sosyal medyada fenomen olan annesi sürpriz yaptı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ünlenen Selma Hanım, oğlu Enis Arıkan'dan habersiz şekilde Beyaz Show stüdyosuna girdi. Annesini karşısında gören Enis Arıkan ne yapacağını bilemedi.

Beyaz Show sezon finalinde Enis Arıkan'a fenomen annesinden sürpriz!

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk show programı Beyaz Show, 4 Mayıs Cuma akşamı sezon finali yaparak ekrana veda etti. Beyaz Show'un sezon finaline, ünlü şarkıcı Koray Avcı, ünlü oyuncular Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, başarılı spiker Beste Uyanık ve Miss Turkuaz Europe 2017 Mihriban Zeren konuk oldu.

Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinde rol alan Enis Arıkan, aynı zamanda sosyal medyada annesiyle yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. Sosyal medyada çok sevilen ve şöhrete kavuşan anne Selma Hanım oğluna büyük bir sürpriz yaptı. Selma Hanım, oğlu Enis Arıkan'dan habersiz şekilde Beyaz Show'a geldi. Enis Arıkan, annesi hakkında konuşurken aniden stüdyoyaya giriş yapan Selma Hanım'ı görünce şaşkına döndü.

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