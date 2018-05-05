Beyaz Show sezon finalinde Enis Arıkan'a fenomen annesinden sürpriz!

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk show programı Beyaz Show, 4 Mayıs Cuma akşamı sezon finali yaparak ekrana veda etti. Beyaz Show'un sezon finaline, ünlü şarkıcı Koray Avcı, ünlü oyuncular Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, başarılı spiker Beste Uyanık ve Miss Turkuaz Europe 2017 Mihriban Zeren konuk oldu.

Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinde rol alan Enis Arıkan, aynı zamanda sosyal medyada annesiyle yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. Sosyal medyada çok sevilen ve şöhrete kavuşan anne Selma Hanım oğluna büyük bir sürpriz yaptı. Selma Hanım, oğlu Enis Arıkan'dan habersiz şekilde Beyaz Show'a geldi. Enis Arıkan, annesi hakkında konuşurken aniden stüdyoyaya giriş yapan Selma Hanım'ı görünce şaşkına döndü.

