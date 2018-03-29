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Beyaz Show'un yeni bölüm konukları kimler olacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2018 01:47 | Son Güncelleme

Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show 30 Mart Cuma akşamı sürpriz konuklarıyla canlı yayında ekranda olacak. İşte Kanal D'nin ekran klasiği programı Beyaz Show'un bu haftaki ünlü konukları...

Beyaz Show'un yeni bölüm konukları kimler olacak?

Beyaz Show'un 30 Mart Cuma gecesi yayınlanacak olan yeni bölümdeki ünlü konukları belli oldu.

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı talk- show programı “Beyaz Show” a bu hafta; ünlü sanatçı Rafet El Roman, magazin dünyasının sevilen ismi Seren Serengil, ünlü gazeteci Cengiz Semercioğlu, ünlü oyuncu Ümit Erdim, Bilgehan Demir ve Amerikan Güreşi yıldızları, Bizim Köyün Şarkısı filmi ile Güldüy Güldüy Show çocuk ekibi konuk oluyor.

Beyaz Show'un yeni bölümü 30 Mart Cuma gecesi 23.45'te canlı yayınla ekrana gelecek.

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