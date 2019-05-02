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'Beyaz Su Şelalesi' güzelliğiyle hayran bırakıyor

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 02.05.2019 07:29 | Son Güncelleme

Çukurca-Hakkari kara yolunun 10'uncu kilometresindeki Sabır Dağı'nda kayalıklardan çıkan kaynak suyunun oluşturduğu Beyaz Su Şelalesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

'Beyaz Su Şelalesi' güzelliğiyle hayran bırakıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 'Beyaz Su Şelalesi', güzelliğiyle ziyaretçileri hayran bırakıyor.

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İlkbaharla birlikte yüksek kesimlerdeki karların erimesinin ardından su seviyesi yükselen şelaleye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bembeyaz suyun yeşille bütünleştiği bölgede güzel vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.

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'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali' kapsamında ilçeye gelen fotoğraf tutkunları, şelalede fotoğraf çekiyor.

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Vatandaşlar da yılın sadece iki ayı oluşan şelalede serinlemeye çalışıyor.

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Diyarbakır'dan Çukurca'ya gelen İbrahim Duru, ilçenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirterek, "Dağlardaki kayaların arasından suyun çıktığını gördüm. Her ilden insanın gelip görmesi gereken bir yer. Gerçekten buradaki güzellikler görülmeye değer." dedi.

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Ziyaretçilerden Cemre Tan da ilçede son iki yılda gözle görülür bir değişim yaşandığını söyledi.

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Çukurca'da Karadeniz Bölgesi'ndeki güzellikleri aratmayan yerler olduğunu anlatan Tan, "İl dışından bu güzellikleri görmeye gelen insanlar var. Daha önce terör dolayısıyla sıkıntılar yaşanıyordu ama şimdi güvenlik anlamında da bir sıkıntı kalmadı. Herkesi buradaki güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Her şey çok güzel." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Su Şelalesi Hakkari Çukurca

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