Beyaz TV sunucusu Ece Erken'den Ekrem İmamoğlu paylaşımı!

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.

Ünlü isimler de oy kullandıktan sonra ekran başında seçimi takip etti. O isimlerden biri de Beyaz TV'de sunuculuk yapan Ece Erken idi.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Ece Erken seçim paylaşımıyla dikkat çekti.

Ece Erken Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Erken, İmamoğlu'nun açıklama yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaşıp "ülkemiz için hayırlı olsun" yorumunda bulundu.



