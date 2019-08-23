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Beyazıt Öztürk, aldığı eski binayı otele çevirmeye hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Beyaz Show ile yıllardır izleyicilerine keyifli anlar yaşatan Beyazıt Öztürk de yatırım yapan ünlüler kervanına katılmıştı. Daha önce, Karaköy'de satın aldığı binayı otele çeviren Öztürk, şimdi ise Beyazıt'ta eski bir binayı satın aldı. Ünlü ismin satın aldığı bu binayı otele çevireceği konuşuluyor.

Beyazıt Öztürk, aldığı eski binayı otele çevirmeye hazırlanıyor

Yatırımlarını daha önce ev alarak değerlendiren başarılı sunucu Beyazıt Öztürk, yeni yaptığı yatırımıyla adından sıkça bahsettirmeye hazırlanıyor. Ünlü isim, Karaköy Vekilharaç Sokak’ta bulunan otelin ardından bu kez de Beyazıt’ta bir yer açmak için harekete geçti.

YENİDEN HİZMETE SOKACAK

Sözcü'de yer alan habere göre, eski bir binayı komple satın alan Beyazıt Öztürk, altını dükkan üstünü ise otel olarak yeniden hizmete sokmayı planlıyor.

5 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

2015 yılında Beyazıt Öztürk’ün ağabeyi Korkut Öztürk’le birlikte Karaköy’deki binayı 5 milyon dolara aldığı o dönem iddia edilmişti.

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