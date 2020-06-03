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Beyazıt Öztürk'den 'Beyaz Show' açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 09:34 | Son Güncelleme

Beyazıt Öztürk, ulusal bir radyo programının sosyal medyada gerçekleştirdiği canlı yayınına konuk oldu. Öztürk, karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlattı, ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Beyazıt Öztürk'den 'Beyaz Show' açıklaması!

Şovmen Beyazıt Öztürk, corona virüsü yüzünden eve kapanan ünlü isimlerden biri. Aylardır evde olan Öztürk, sosyal medyada gerçeklesen bir radyo programının canlı yayınına katıldı.

“EN ÇOK ANNEMİ ÖZLEDİM”

Karantina günlerini anlatan Beyazıt Öztürk, “Annemi çok özledim. 16 Mart'tan bu yana evden çıkmıyorum. Arkadaşlarımla görüşmeyi, sohbet etmeyi de çok özledim” dedi.

“TEKLİF VAR”

“Beyaz Show”un yeniden başlayacağı iddialarına da cevap veren Öztürk, “Teklifler var. 2 sene oldu, ben de çok özledim ve yeniden başlamak istiyorum. Ama henüz net bir durum yok. ‘Beyaz Show' seyircisiz olamaz. Program enerjisini seyirciden alıyor. Koronavirüs döneminde de o kadar kalabalığı bir arada toplamak mümkün değil. O yüzden ileride duruma göre hareket edeceğim.” diye konuştu.

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