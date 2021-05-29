Beyazıt Öztürk'ün evinden paylaşım yapan Azeri güzel kim?

Ekranların vazgeçilmez ismi Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı ifşa oldu. Yaşadığı medyatik aşklarla bir dönem sık sık magazin gündeminde yer alan Beyaz, yılların müzmin bekarı olarak nam saldı.

Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü şovmen bu defa Instagram'dan kaçamadı.

Beyazıt Öztürk'ün üç yıl önce taşındığı Boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan Azeri güzel, Instagram'da yaşadığı ilişkiyi ele verdi.

SADECE YAKIN ARKADAŞLARINI AĞIRLIYOR

Magazin Burada'nın iddiasına göre çok fazla kişinin bilmediği, sadece çok yakın arkadaşlarını ağırladığı bu evde Beyaz bir süre önce Murat Boz ve Seda Bakan’la bir Youtube programı çekmişti.

Peki Beyazıt Öztürk'ün evinden paylaşım yapan güzel ismin adının LAvin Ay olduğu ortaya çıktı.

BEYAZ'IN AŞK YAŞADIĞI LAVİN AY KİMDİR?

Beyazıt Öztürk'le aşk yaşadığı ortaya çıkan Lavin Ay, 24 yaşında. Moda ve güzellik sektöründe faaliyet gösteriyor. Azeri olmasına rağmen düzgün bir Türkçe ile konuşan Lavin Ay'ın iki yıldır Türkiye'de diksiyon dersleri aldığı öğrenildi.

