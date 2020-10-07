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Beyin ameliyatı olan Fatma Girik, son halini paylaştı

07.10.2020 01:47 | Son Güncelleme:
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Beyin ameliyatı olan Fatma Girik, son halini paylaştı

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi 77 yaşındaki usta oyuncu Fatma Girik beyin ameliyatının ardından Bodrum'daki evinde istirahate çekildi. Fatma Girik sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Fatma Girik evinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Fatma Girik'in paylaştığı fotoğrafında neşeli hali dikkati çekti. Evindeki kanepede dinlendiği görülen Girik'in yanında kardeşi Günay Girik ve oyuncu Sinem Karanfil'in de olduğu görüldü.

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Sinem Karanfil'in bir sinema filminde de birlikte rol aldığı Girik'e moral ziyareti yaptığı bildirildi. Girik'in sosyal medya hesabından paylaşılan bu fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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