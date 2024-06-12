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Settar Tanrıöğen aylar sonra Kızılcık Şerbeti ekibi ile buluştu! Son hali dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.06.2024 12:39
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Geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan dizinin eski Apo'su Settar Tanrıöğen dizideki ekip arkadaşları ile yemeğe çıktı. Tanrıöğen'in ekiple birlikte verdiği pozda son hali dikkat çekti.

Settar Tanrıöğen aylar sonra Kızılcık Şerbeti ekibi ile buluştu! Son hali dikkat çekti

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı.

Dizinin sezon finali çok konuşulurken dizinin ekibinden birkaç kişi yemekte buluştu.

Ekibin içinde rahatsızlığı nedeniyle Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmak durumunda kalan dizinin eski Apo'su Settar Tanrıöğen de vardı.

settar

Usta oyuncunun sağlığı iyiye giderken diziye geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

Yemeğe çıkanlar arasında Settar Tanrıöğen haricinde diziden ayrılan Serkan Tınmaz, Emrah Altıntoprak ve Rahimcan Kapkap bulunuyordu.

settartanrıöğenson

Ünlü isimlerin samimi pozu sosyal medyada gündem olurken Tanrıöğen'in gayet iyi hali ise dikkat çekti.

Vitrin


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Settar Tanrıöğen
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