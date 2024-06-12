Settar Tanrıöğen aylar sonra Kızılcık Şerbeti ekibi ile buluştu! Son hali dikkat çekti

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı.
Dizinin sezon finali çok konuşulurken dizinin ekibinden birkaç kişi yemekte buluştu.
Ekibin içinde rahatsızlığı nedeniyle Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmak durumunda kalan dizinin eski Apo'su Settar Tanrıöğen de vardı.
Usta oyuncunun sağlığı iyiye giderken diziye geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.
Yemeğe çıkanlar arasında Settar Tanrıöğen haricinde diziden ayrılan Serkan Tınmaz, Emrah Altıntoprak ve Rahimcan Kapkap bulunuyordu.
Ünlü isimlerin samimi pozu sosyal medyada gündem olurken Tanrıöğen'in gayet iyi hali ise dikkat çekti.