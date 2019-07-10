Beyin kanamasına karşı önleminizi alın

Memorial Şişli Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Nezih Özkan, beyin kanaması ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

YENİ BAŞLAYAN BAŞ AĞRILARINI ÖNEMSEYİN

Baş ağrısı beyin kanamalarında en önemli belirtilerin arasında yer almaktadır. Daha önce yaşanılan baş ağrılarından farklı olarak ortaya çıkan baş ağrılarında zaman kaybetmeden doktora gitmek hayat kurtarabilmektedir. Hastaların birçoğu yaşanan baş ağrısını; daha önce yaşanmamış bir ağrı tarzında olduğunu ve göz kürelerinin yuvasından çıkacakmış gibi baskı yaşandığı şeklinde tarif etmektedir. Bu tarzda bir baş ağrısının ardından bulantı, kusma, konuşma, hareket veya görme bozuklukları yaşanırsa hiç zaman kaybedilmeden doktora gidilmesi gerekmektedir.

YAŞA GÖRE BEYİN KANAMASI NEDENLERİ DEĞİŞEBİLİYOR

Trafik veya iş kazaları, yüksekten düşme gibi travmalara bağlı beyin kanamaları çok sık yaşanmaktadır. Travmaların dışında halk arasında baloncuk olarak bilinen anevrizmalar veya damar yumağı olarak bilinen Arteriovenöz Malformasyon (AVM) gibi beyin damar rahatsızlıkları da beyin kanamalarına zemin hazırlayabilmektedir. Yüksek tansiyon kalp damar hastalıklarında etkili olduğu gibi beyin kanamalarının da önemli bir nedenini oluşturmaktadır. Kan hastalıkları, beyindeki iltihaplanma veya tümörler de beyin kanamasına yol açabilmektedir. Travmalar her yaş grubu için risk teşkil etmekle birlikte daha hareketli bir yaşam süren ve ağır spor yapan gençler travmalara bağlı beyin kanamalarında bir adım öne çıkmaktadır. Gençlerde beyin kanaması için bir diğer risk faktörü ise halk arasında damar yumağı olarak bilinen Arteriovenöz Malformasyonlardır. Daha çok doğuştan gelen bu rahatsızlık genç nüfusta yaşanan beyin kanamalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Baloncuk olarak bilinen anevrizmalar ise orta yaş grubu için risk faktörleri arasında yer almaktadır. Yüksek tansiyona bağlı beyin kanamaları ise en çok 60 yaş üstü grupta görülmektedir.