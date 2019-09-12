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Beylikdüzü'ndeki dehşete düşüren kaza kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 12.09.2019 20:21 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz ay meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yön tabelasına çarpma anı saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza,11 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında, Beylikdüzü'nde Ankara istikametinde meydan geldi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Seyir halindeki otomobilin yön tabelasına çarpmasıyla meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

FECİ KAZA KAMERADA

Feci kazanın meydana geldiği anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, seyir halindeki otomobil, ana yol ile yan yolu ayıran beton kaldırıma çarparak havalanıyor. Ardından yön tabelasına fırlayarak çarpıp asılı kalıyor. O anlarda sürücünün, ön camdan yaklaşık 30 metre ileriye fırlayarak yan yola düştüğü görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sürat yapmayın sonuç hayatınız ve başkasının hayatı trafikte çok bu şekil araç kullanan Allah rahmet eylesin..
Kemer bağlı değilse bu kaza değil intihardır... Kaza tedbirini almana karşın başına geliyorsa "kaza" dır
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