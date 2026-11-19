Tuvalet kağıdı denildiğinde çoğu kişinin aklına beyaz renk geliyor. Ancak Fransa'da durum biraz farklı. Ülkede pembe tuvalet kağıtları, yıllardır market raflarında yer alıyor. Bu ilginç tercihin arkasında ise hem üretim yöntemleri hem de geçmişin dekorasyon anlayışı bulunuyor.

HER ŞEY 1960'LI YILLARDA BAŞLADI

Fransa'da tuvalet kağıdının yaygınlaşması 1960'lı yıllara dayanıyor. Daha önce lüks bir tüketim ürünü olarak görülen tuvalet kağıdının yerine gazete kağıdı gibi farklı malzemeler de kullanılıyordu. Tuvalet kağıdı üretiminde geri dönüştürülmüş kağıt hamurunun kullanılmaya başlanmasıyla birlikte üreticiler yeni bir sorunla karşılaştı.

Geri dönüştürülmüş kağıt hamuru doğal olarak grimsi bir renge sahipti. Bu rengin tüketicilere yeterince çekici gelmeyeceği düşünülüyordu. Üreticilerin önünde iki seçenek vardı: Kağıdı beyazlatmak ya da farklı bir renge boyamak.

PEMBE RENK NASIL POPÜLER OLDU?

1960'lı ve 1970'li yıllarda renkli tuvalet kağıtları oldukça modaydı. Özellikle banyolardaki dekorasyonla uyumlu ürünlerin tercih edilmesi, farklı renklerde tuvalet kağıtlarının yaygınlaşmasına katkı sağladı. Fransa'da ise pembe rengin öne çıktığı düşünülüyor.

Bu tercihin, dönemin banyo dekorasyonunda kullanılan renklerle bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Ancak pembe tuvalet kağıdını ilk olarak kimin ürettiği veya bu rengin neden diğerlerinden daha fazla benimsendiği kesin olarak bilinmiyor. Zamanla pembe tuvalet kağıdı, Fransa'da alışılmış bir ürün haline geldi.

BEYAZ TUVALET KAĞIDI DA SATILIYOR

Fransa'da yalnızca pembe tuvalet kağıdı kullanılmıyor. Beyaz tuvalet kağıtları da marketlerde bulunuyor. Ancak kaynaklarda aktarıldığına göre pembe renk, özellikle geçmişte ülkede daha yaygın bir tercih olarak öne çıkıyordu. Beyaz tuvalet kağıdının ise pembe seçeneklere göre daha ekonomik olabildiği belirtiliyor.

RENKLİ TUVALET KAĞITLARI SAĞLIKLI MI?

Renkli tuvalet kağıtlarıyla ilgili zaman zaman sağlık ve çevre açısından bazı endişeler de gündeme geliyor. Özellikle kullanılan boyaların hassas ciltlerde tahrişe neden olabileceği öne sürülüyor. Bununla birlikte her renkli tuvalet kağıdının sağlık sorunu oluşturduğunu gösteren kesin bir bilgi bulunmuyor. Olası riskler, kullanılan boyanın içeriğine ve ürünün özelliklerine göre değişebiliyor. Çevresel açıdan ise üretimde kullanılan kimyasallar, beyazlatma işlemleri ve ürünün doğada çözünme özellikleri tartışılıyor.

Son yıllarda geri dönüştürülmüş kağıtların yanı sıra bambu gibi alternatif ham maddelerden üretilen tuvalet kağıtları da çevre dostu seçenekler arasında değerlendiriliyor.