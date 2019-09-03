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Beyoğlu'nda herkesin gözü önünde intihar etti!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 03.09.2019 11:45 | Son Güncelleme

Kurban Bayramının ikinci gününde Beyoğlu’nda çeşitli suçlardan emniyette çok sayıda kaydı bulunan erkek bir şahıs, sokak ortasında tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. Bu sırada yoldan geçenler panikle kaçışırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 12 Ağustos Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ataman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı vatandaşlar sokak üzerinde yürüdüğü esnada Eyüp Demiray(43), Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir işyerinden çıktı. Merdivenlerden inen şahıs ardından sokağa girdi.

VATANDAŞLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ

Demiray, henüz bilinmeyen bir nedenle belinden tabancasını çıkartarak başına tek el ateş etti. Vatandaşların gözü önünde intihar eden adam olay yerinde hayatını kaybetti.

DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Olayın ardından şoka giren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra inceleme yaptı. Savcının incelemelerin ardından da Demiray’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın çeşitli suçlardan emniyette 25 adet kaydının olduğu tespit edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar sokak üzerinde yürüyor. O esnada şahıs koşarak kamera açısına giriyor. Başına ateş eden şahıs yere düşüyor. Silahı da yere düşen şahsı gören vatandaşlar şoke oluyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu intihar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
devamını diğer zararlılardan bekliyoruz. çevreye zarar vereceklerine kendilerine versinler
devletin daha doğrusu hükümetin sahip çıkmadığı bir insanımızı daha kaybettik
Bugün binlerce kişi intiharı düşünmüyorsa hiç bişe bilmiyorum geçim sıkıntısı saglık sıkıntısı insanların psikolojisi hiç iyi degil
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