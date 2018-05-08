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Beyonce 2018 MET Gala’ya neden katılmadı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2018 17:21 | Son Güncelleme

Her yıl seçtiği kıyafetlerle adından söz ettiren Beyonce, bu yıl MET Gala'ya katılmadı. Ünlü şarkıcının 2018 MET Gala'ya katılmama nedeni belli oldu

Beyonce 2018 MET Gala’ya neden katılmadı?

Her yıl Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlediği ve yılın en büyük moda etkinliği olan MET Gala’nın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Beyonce bu yıl galaya katılmadı.

Entertainment Tonight’ta yer alan habere göre, Beyonce ve rap şarkıcısı eşi Jay-Z MET Gala’ya katılacaktı ancak son dakikada katılmaktan vazgeçti.

Bu vazgeçişin nedeni, Jay-Z’nin, Beyonce’ye turne öncesi rahatlaması için sürpriz bir son dakika seyahati düzenlemesiydi.

Oysa Beyonce, Dundas markasına MET Gala’da giyeceği elbisesini hazırlamaları için haftalar öncesinden sipariş vermişti.

Beyonce’nin bu yılki galaya katılmaması, hayranlarının sosyal medyada diline dolandı.

MET Gala’nın “Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü” temasından yola çıkan hayranları, Beyonce hakkında esprili yorumlar yazdı.

Bazı hayranları, Beyonce’nin geceye “kutsal hayalet” olarak katıldığı yorumunu yaptı.


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