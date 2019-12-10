Beyonce: Tüm acılar ve kayıplar aslında bir armağan

İlk çocuğu Blue Ivy'yi doğurmadan önce yaptığı düşükten bahseden Beyonce, olayın hayatına ve kendini tanımada nasıl etki bir etki yarattığını Elle Dergisi’ne anlattı. Ünlü şarkıcı, düşük yapmanın kendisine ‘tüm acıların ve kayıpların aslında birer armağan’ olduğunu öğrettiğini belirtti. 'TÜM ACILARIN VE KAYIPLARIN BİR ARMAĞAN OLDUĞUNU ÖĞRENDİM' Kendi şirketi olan ve tüm zamanların en çok satanlar arasında yer alan ABD'li sanatçı, düşük yaptıktan sonra derinlik aradığını belirterek, "Hayat, ihtiyaç duyduğumu bilmediğim dersleri bana öğretmeye başladığında daha derin bir anlamı aramaya başladım. Aslında tüm acıların ve kayıpların bir armağan olduğunu öğrendim" diye konuştu. 38 yaşındaki şarkıcının eşi Jay-Z'yle birlikte 7 yaşında Blue Ivy adında bir kızı ve ikizler olan Rumi ile Sir adlarında 3 çocuğu var. 'Başkasının annesi olmadan önce kendime annelik yapmak zorundayım'

"Düşük yapmak, başkasının annesi olmadan önce kendime annelik yapmak zorunda olduğumu öğretti. Daha sonra Blue geldi ve amaç arayışım çok daha derin oldu" diyen 38 yaşındaki sanatçı, bundan sonra başarının kendisine farklı göründüğünü ve artık şarkıcıların liste sıralamasına ve ödüllere odaklanmadığını belirtti.

'BİR NUMARA OLMAK ARTIK ÖNCELİĞİM DEĞİLDİ' Grammy Ödülleri'nde 23 ödül kazanan ve en çok aday gösterilen kadın unvanına sahip Beyonce, "Kendi ilişkimde öldüm ve yeniden doğdum. Kendimi aramam daha güçlü hale geldi. Geri dönmek artık benim için zordu" dedi ve şunları ekledi: "Bir numara olmak artık önceliğim değildi. Gerçek kazancım sanat yaratmak ve benden sonra da daha çok yaşayacak bir miras bırakmaktı. Bu tatmin edici." Aynı zamanda bir moda tasarımcısı da olan sanatçı, çocuk sahibi olmanın ve yaşlanmanın kendine ve görünüşüne yönelik fikirlerini nasıl değiştirdiğine dikkat çekerek, "Eğer 15 yıl önce biri bana vücudumun bu kadar değişim ve dalgalanmalardan geçeceğini, daha çok kadınsı ve kıvrımlarımla daha güvende hissedeceğimi söyleseydi inanmazdım" ifadelerini kullandı. 'ÇOCUKLAR BANA FİZİKSEL GÖRÜNÜŞÜMÜN ÖTESİNDE KENDİME DEĞER VERMEYİ ÖĞRETTİ' “Çocuklar ve olgunluk bana fiziksel görünüşümün ötesinde kendime değer vermeye öğretti ve gerçekten hayatın hangi aşamasında olursam olayım, fazlasıyla yeterli olduğumu anlamamı sağladı" diye konuşan Beyonce, “S....r etmek en özgürleştirici yer. Gerçek güzelliğin görebileceğin bir şey olmadığını bilmek. Başkalarının yaptıklarını eleştirmek yerine daha çok insanın kendi içindeki güzelliği keşfetmeye odaklanmasını diliyorum" dedi.