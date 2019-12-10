MAGAZİN

Beyonce: Tüm acılar ve kayıplar aslında bir armağan

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:42 | Son Güncelleme

3 çocuk sahip olmadan önce yaşadığı düşüğün, kendisini hayatta daha derin bir anlamı aramaya ittiğini ifade eden ABD'li şarkıcı Beyonce, "Aslında tüm acıların ve kayıpların bir armağan olduğunu öğrendim" dedi.

Beyonce: Tüm acılar ve kayıplar aslında bir armağan

İlk çocuğu Blue Ivy'yi doğurmadan önce yaptığı düşükten bahseden Beyonce, olayın hayatına ve kendini tanımada nasıl etki bir etki yarattığını Elle Dergisi’ne anlattı.

Ünlü şarkıcı, düşük yapmanın kendisine ‘tüm acıların ve kayıpların aslında birer armağan’ olduğunu öğrettiğini belirtti.

SPL5087467_016

'TÜM ACILARIN VE KAYIPLARIN BİR ARMAĞAN OLDUĞUNU ÖĞRENDİM'

Kendi şirketi olan ve tüm zamanların en çok satanlar arasında yer alan ABD'li sanatçı, düşük yaptıktan sonra derinlik aradığını belirterek, "Hayat, ihtiyaç duyduğumu bilmediğim dersleri bana öğretmeye başladığında daha derin bir anlamı aramaya başladım. Aslında tüm acıların ve kayıpların bir armağan olduğunu öğrendim" diye konuştu.

SPL5132069_003

38 yaşındaki şarkıcının eşi Jay-Z'yle birlikte 7 yaşında Blue Ivy adında bir kızı ve ikizler olan Rumi ile Sir adlarında 3 çocuğu var.

'Başkasının annesi olmadan önce kendime annelik yapmak zorundayım'
"Düşük yapmak, başkasının annesi olmadan önce kendime annelik yapmak zorunda olduğumu öğretti. Daha sonra Blue geldi ve amaç arayışım çok daha derin oldu" diyen 38 yaşındaki sanatçı, bundan sonra başarının kendisine farklı göründüğünü ve artık şarkıcıların liste sıralamasına ve ödüllere odaklanmadığını belirtti.

SPL5105117_001

'BİR NUMARA OLMAK ARTIK ÖNCELİĞİM DEĞİLDİ'

Grammy Ödülleri'nde 23 ödül kazanan ve en çok aday gösterilen kadın unvanına sahip Beyonce, "Kendi ilişkimde öldüm ve yeniden doğdum. Kendimi aramam daha güçlü hale geldi. Geri dönmek artık benim için zordu" dedi ve şunları ekledi:

"Bir numara olmak artık önceliğim değildi. Gerçek kazancım sanat yaratmak ve benden sonra da daha çok yaşayacak bir miras bırakmaktı. Bu tatmin edici."

SPL5103038_001

Aynı zamanda bir moda tasarımcısı da olan sanatçı, çocuk sahibi olmanın ve yaşlanmanın kendine ve görünüşüne yönelik fikirlerini nasıl değiştirdiğine dikkat çekerek, "Eğer 15 yıl önce biri bana vücudumun bu kadar değişim ve dalgalanmalardan geçeceğini, daha çok kadınsı ve kıvrımlarımla daha güvende hissedeceğimi söyleseydi inanmazdım" ifadelerini kullandı.

SPL5027067_001

'ÇOCUKLAR BANA FİZİKSEL GÖRÜNÜŞÜMÜN ÖTESİNDE KENDİME DEĞER VERMEYİ ÖĞRETTİ'

“Çocuklar ve olgunluk bana fiziksel görünüşümün ötesinde kendime değer vermeye öğretti ve gerçekten hayatın hangi aşamasında olursam olayım, fazlasıyla yeterli olduğumu anlamamı sağladı" diye konuşan Beyonce, “S....r etmek en özgürleştirici yer. Gerçek güzelliğin görebileceğin bir şey olmadığını bilmek. Başkalarının yaptıklarını eleştirmek yerine daha çok insanın kendi içindeki güzelliği keşfetmeye odaklanmasını diliyorum" dedi.

SPL5027067_004

Toplumdaki kadının rolüyle ilgili de konuşan Beyonce, Parkwood Entertainment adlı şirketinde daha çok kadını işe almaya önem verdiğini belirterek, “Bir kadın olarak, eğer fazla inatçı, fazla iradeli veya herhangi bir konuda fazla bir şeyseniz, göz ardı ediliyorsunuz" dedi.

SPL5027067_005

'KADINLARI LİDERLİK ETSİNLER DİYE İŞE ALIYORUM'

“Kadınları, simgesel bir ses olsun diye işe almıyorum, şirkette liderlik etsin diye alıyorum. Kadınların daha dengeli olduğuna ve şirket için en iyisinin ne olduğuna karar vermede daha şefkatle düşündüğüne inanıyorum" diye ekleyen Beyonce, “Kişisel gündemlerini düşünmeden büyük tabloyu görüyorlar. Birçok kadın, bir işi bitirme konusunda 100'de yüz sadık ve kararlı" dedi.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Ashley Graham'a şemsiyeli korumaAshley Graham'a şemsiyeli koruma
Makyajsız görüntülenen Sertab Erener sinirlendiMakyajsız görüntülenen Sertab Erener sinirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyonce Elle Dergisi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

Çöpler ayrıştı, Haluk Levent Üsküdar’da gençlerle buluştu

Ünlü oyuncu Maitland Ward yetişkin filmi yıldızı oldu!

Ünlü oyuncu yetişkin filmi yıldızı oldu!

Antalya'da yıldızlı yılbaşı

Antalya'da yıldızlı yılbaşı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.