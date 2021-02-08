Beyonce ve Jay-Z çifti akşam yemeğinde paparazzilerden kaçamadı

Dünyaca ünlü şarkıcı çift Beyonce ve Jay-Z, Malibu’da Nobu adlı restoranda etraflarını saran korumaları arasında arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yedi.

39 yaşındaki Beyonce ile 51 yaşındaki Jay-Z, restoran buluşmasını gizli tutmaya çalıştı, ancak paparazziler tarafından görüntülendi.

2008 yılından bu yana evli olan şarkıcı çift, arkadaşlarıyla yemek keyfini güneş gözlüklerini takarak sürdürdü. Her iki şarkıcının da yüzünde corona virüs önlemi olarak siyah maske vardı.

İkili, geçen yıl karantina başladığından beri kameralar önünde nadiren görüldüğünden bu akşam yemeği gezisi dikkat çekti.



