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Beyonce ve Jay-Z çifti akşam yemeğinde paparazzilerden kaçamadı

08.02.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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Beyonce ve Jay-Z çifti akşam yemeğinde paparazzilerden kaçamadı

Geçen yıl karantina başladığından beri kameralar önünde nadiren görülen Beyonce ve Jay-Z çifti, koruma ordusu arasında arkadaşlarıyla akşam yemeği yedi. Güneş gözlükleriyle kendilerini gizlemeye çalışan çift, paparazzilerin objektifinden kurtulamadı.

Dünyaca ünlü şarkıcı çift Beyonce ve Jay-Z, Malibu’da Nobu adlı restoranda etraflarını saran korumaları arasında arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yedi.

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39 yaşındaki Beyonce ile 51 yaşındaki Jay-Z, restoran buluşmasını gizli tutmaya çalıştı, ancak paparazziler tarafından görüntülendi.

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2008 yılından bu yana evli olan şarkıcı çift, arkadaşlarıyla yemek keyfini güneş gözlüklerini takarak sürdürdü. Her iki şarkıcının da yüzünde corona virüs önlemi olarak siyah maske vardı.

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İkili, geçen yıl karantina başladığından beri kameralar önünde nadiren görüldüğünden bu akşam yemeği gezisi dikkat çekti.

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