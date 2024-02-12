Beyonce yeni albüm kapağıyla olay oldu! Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı

42 yaşındaki süperstar Beyonce 29 Mart'ta yayınlanacak country temalı yeni albümünden Tidal'a özel yeni parçası Texas Hold 'Em'in kapağını paylaştı.
Son zamanlarda country esintili görünümleriyle yeni müziğinin yönüne dair ipuçları veren şarkıcı, gümüş bir bikini üstü ve bir kemere bağlı kalp şeklinde minik metal altlıklar giyerek ince belini gösterdi.
Beyonce'un sosyal medyayı sallayan pozu görenleri bir hayli şaşırttı.
Her zaman stiliyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı son dönemde tarzıyla Kim Kardashian'a benzetiliyordu.