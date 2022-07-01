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Beyonce yeni albümü Rönesans için holografik bir at üzerinde müstehcen poz verdi

01.07.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Beyonce, Twitter sayfasından yeni albümü 'Rönesans' için holografik bir ata binerken müstehcen pozlar verdi. Beyonce'nin paylaşımı sosyal medyada geniş yer buldu.

Beyonce yeni albümü Rönesans için holografik bir at üzerinde müstehcen poz verdi

Yeni albümü 'Rönesans' için geri sayım yapan 40 yaşındaki pop kraliçesi Beyonce, parlayan bir holografik at üzerinde verdiği cüretkâr poz verdi.

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'Kraliçe geri döndü' yorumu alan Beyonce, holografik atını sürerken, üzerine sadece göğüs ucunu kapatan metalik bir bikiniden başka bir şey giymedi.

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Beyonce'nin yeni albümü 'Rönesans' 29 Temmuz'da piyasaya çıkacak. Beyonce, 'Bu albümü oluşturmak bana, dünya için korkunç bir zamanda hayal kurabileceğimi ve kaçış yolu bulabilmeyi sağladı' dedi.

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'Pek az şeyin hareket ettiği bir zamanda, özgür ve maceracı hissetmemi sağladı. Niyetim, güvenli bir yer, yargısız bir yer yaratmaktı. Mükemmeliyetçilikten ve fazla düşünmeden arınmış bir yer. Çığlık atmak, salıvermek, özgürlüğü hissetmek için bir yer.'

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Anahtar Kelimeler:
beyonce
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