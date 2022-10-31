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Beypazarı güveci tarifi: Gelinim Mutfakta Beypazarı güveci nasıl yapılır? Tadına doyulamayan lezzet

31.10.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypazarı güveci tarifi ve yapılışı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı bir yemek yapılıyor. Bugün yarışmacılar beypazarı güveci yapmaya çalışıyorlar. Peki, beypazarı güveci nasıl yapılır?

Beypazarı güveci tarifi: Gelinim Mutfakta Beypazarı güveci nasıl yapılır? Tadına doyulamayan lezzet
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 60kal

Beypazarı güvecinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışmacıları en güzel yemeği yapmak için mücadele ediyorlar. Beypazarı güveci dana kuşbaşı ile yapılıyor. İçerisinde pirinç de bulunuyor.

MALZEMELER

  • 500 gram dana kuşbaşı
  • 2 su bardağı baldo pirinç
  • 3 adet domates
  • 2 adet sivri biber
  • 2 adet kapya biberi
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tuz

TARİF

  • Pirinçler güzelce yıkandıktan sonra ılık ve tuzlu suda ıslatılır. Etler kavrulur ve suyunu saldıktan sonra biberler, tereyağı ve sıvı yağ eklenir.
  • Ardından domatesler konulur. Birazda onlar kavrulunca baharatlar ve pirinçler eklenip hafif kavrulur. Daha sonra sıcak su konulur ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir.
  • Piştikten sonra dinlendirilir.


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Gelinim Mutfakta tarifi

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