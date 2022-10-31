Beypazarı güveci tarifi: Gelinim Mutfakta Beypazarı güveci nasıl yapılır? Tadına doyulamayan lezzet

Beypazarı güvecinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışmacıları en güzel yemeği yapmak için mücadele ediyorlar. Beypazarı güveci dana kuşbaşı ile yapılıyor. İçerisinde pirinç de bulunuyor.

MALZEMELER 500 gram dana kuşbaşı

2 su bardağı baldo pirinç

3 adet domates

2 adet sivri biber

2 adet kapya biberi

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

TARİF Pirinçler güzelce yıkandıktan sonra ılık ve tuzlu suda ıslatılır. Etler kavrulur ve suyunu saldıktan sonra biberler, tereyağı ve sıvı yağ eklenir.

Ardından domatesler konulur. Birazda onlar kavrulunca baharatlar ve pirinçler eklenip hafif kavrulur. Daha sonra sıcak su konulur ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir.

Piştikten sonra dinlendirilir.



