Beypazarı güveci tarifi: Gelinim Mutfakta Beypazarı güveci nasıl yapılır? Tadına doyulamayan lezzet

Beypazarı güveci tarifi ve yapılışı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı bir yemek yapılıyor. Bugün yarışmacılar beypazarı güveci yapmaya çalışıyorlar. Peki, beypazarı güveci nasıl yapılır?
Beypazarı güvecinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışmacıları en güzel yemeği yapmak için mücadele ediyorlar. Beypazarı güveci dana kuşbaşı ile yapılıyor. İçerisinde pirinç de bulunuyor.
MALZEMELER
500 gram dana kuşbaşı
2 su bardağı baldo pirinç
3 adet domates
2 adet sivri biber
2 adet kapya biberi
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı tuz
TARİF
Pirinçler güzelce yıkandıktan sonra ılık ve tuzlu suda ıslatılır. Etler kavrulur ve suyunu saldıktan sonra biberler, tereyağı ve sıvı yağ eklenir.
Ardından domatesler konulur. Birazda onlar kavrulunca baharatlar ve pirinçler eklenip hafif kavrulur. Daha sonra sıcak su konulur ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.