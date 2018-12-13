Beytüşşebap Kaymakamı'ndan kitap okuyan öğrencilere çeyrek altın hediyesi!

Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik tarafından başlatılan, 'Okumak Altındır' adlı proje kapsamında, öğrencilerin daha çok kitap okuması ve sosyalleşmeleri hedefleniyor.

Proje kapsamında 5 kitap okuyan ve 2 sayfalık kitap özeti çıkaran öğrencilere çeyrek altın hediye edilecek. Kaymakamlık tarafından oluşturulan kütüphaneden seçtikleri kitapları okuyan öğrenciler, kampanyaya yoğun ilgi gösteriyor.

Kaymakam İsmail Pendik, Beytüşşebap’taki eğitim seferberliğinin devam edeceğini belirterek, "Bilgi en önemli hazinedir. 'Okumak Altındır' projesi de bu amaç doğrultusunda ortaya koyduğumuz proje. Bu proje Türkiye’nin hiçbir tarafında yok. Sadece Beytüşşebap’ta uygulanan bir proje. 'Okumak Altındır' kitaplığından özenle seçilmiş olan kitaplardan gençlerimiz 5 kitabı okuyup güzelce özetlediklerinde bizden bir çeyrek altın alacaktır.

Gençlerimizi, başta bölücü terör örgütü, dinimizi kullanan FETÖ ve DAEŞ örgütlerinden korumak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. (DHA)



